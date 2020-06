Páginas de suporte do Samsung Galaxy Watch 3 revelam novo modelo chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está trabalhando em novos modelos de sua série smartwatch Galaxy Watch e agora - após semanas de vazamentos e rumores - o próprio fabricante confirmou inadvertidamente a existência dos modelos em desenvolvimento.

O fabricante da tecnologia publicou uma série de páginas de suporte em seu site coreano, que se referem especificamente a dois modelos de relógio, com os números de modelo SM-R840 e SM-R850. Acredita-se que esses números de modelo se refiram a diferentes tamanhos e configurações, com opções de 41 mm e 45 mm previstas.

Para maior clareza, o Galaxy Watch de primeira geração foi o SM-R800 e o SM-R810, enquanto o Galaxy Watch Active é o SM-R500 e o Watch Active 2 é o SM-R825 / R835.

Claramente, então - dada a formatação dos números do modelo do relógio - essas páginas de suporte estão relacionadas a um smartwatch de algum tipo. E esses números de relógio correspondem à certificação inicialmente arquivada na FCC.

O que foi questionado recentemente é o nome real do relógio. Por ser a sequela do primeiro Galaxy Watch, foi assumido que o dispositivo seria chamado Galaxy Watch 2, mas com o Galaxy Watch Active 2 já existente, acredita-se que a Samsung pule 2 e vá para 3

Parece que muito foi revelado em uma lista de certificação na Tailândia (via mysmartprice).

Qualquer que seja o nome do relógio, o novo Galaxy Watch deve ressuscitar o painel giratório muito amado da primeira geração - e dos relógios Galaxy Gear anteriores - que não foi adotado nas gamas Watch Active mais compactas.

Não sabemos exatamente quando os relógios serão lançados, mas, dada a atividade recente, parece que será em breve.