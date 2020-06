Samsung Galaxy Watch 2: data de lançamento, recursos e tudo o mais que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A gama Galaxy Watch da Samsung tem sido uma das mais fáceis de recomendar aos usuários de telefones Android que procuram as funcionalidades e os recursos de rastreamento de saúde que os usuários do iPhone obtêm do Apple Watch.

Embora o Wear OS possa parecer uma escolha óbvia, a Samsung mostrou que pode fabricar relógios de ótima aparência e bem projetados, com uma interface amigável e ótimo hardware.

Nos últimos dois anos, esse foco tem sido principalmente o lançamento do menor e ativo intervalo Active, mas agora há rumores de que ele retornará ao alcance mais tradicional do Galaxy Watch, com um acompanhamento do Galaxy Watch original. Então, o que sabemos sobre o Galaxy Watch 2 até agora?

O lançamento em agosto de 2020 parece provável, ao lado do Galaxy Note 20

É provável que seja mais de US $ 300 / £ 300

Uma listagem da FCC é quase sempre uma garantia de que um novo produto será lançado, pois qualquer empresa de tecnologia que venda novos dispositivos nos EUA precisa enviá-lo para certificação antes de liberá-lo para o público em massa. Portanto, é seguro dizer, com essa listagem aparecendo em maio, que um lançamento do Galaxy Watch em algum momento do verão parece muito provável.

A Samsung costuma usar agosto para lançar sua linha Galaxy Note e costuma lançar algum tipo de dispositivo vestível junto com seus smartphones. É bem provável que o Galaxy Watch 2 seja anunciado e lançado ao lado do telefone, dado o momento da certificação da FCC.

Quanto aos preços, tudo o que podemos prever com relativa precisão é que o Galaxy Watch 2 custará mais do que os modelos Watch Active. Exatamente quanto eles custam está no ar e pode depender do material que você escolher.

O Galaxy Watch original foi vendido por cerca de US $ 330 nos EUA (299 libras no Reino Unido) e, portanto, seria razoável esperar que fosse uma história semelhante para a segunda geração. Em comparação, o Active 2 é vendido no momento por US $ 299 ou £ 269.

Moldura rotativa

Rumores de opções de aço, alumínio e titânio

Impermeável a 5ATM

Durabilidade MIL-STD-810G

Caso 45mm

A única coisa que diferenciava a linha Active do Galaxy Watch comum era o design mais elegante e redondo. Se a Samsung lançar um Galaxy Watch regular de segunda geração, esperamos que ele seja esteticamente semelhante ao original e não tenha a aparência sem moldura do Active .

Os rumores atuais sugerem que a previsão parece provável, com relatórios recentes sugerindo que veremos o painel giratório voltar. Isso não apenas ajuda a dar ao relógio a aparência tradicional e analógica, mas também faz parte essencial da interface do usuário. Ao girá-lo, rola pelas listas e telas no visor. É um recurso que diferencia os smartwatches das marcas Gear e Galaxy da concorrência e a maioria dos que usam o relógio o ama por esse motivo.

Diferentemente dos aparentemente comuns tamanhos de caixa de 44 ou 46 mm disponíveis no mercado, há rumores de que a Samsung vai com uma caixa de 45 mm desta vez e pode estar disponível em vários acabamentos metálicos diferentes.

Esperamos ver o retorno da caixa de aço inoxidável, mas também há rumores de que um novo modelo de titânio mais caro será lançado ao lado do modelo de aço, além da possibilidade de um modelo de alumínio também.

Como de costume, para a Samsung, novamente esperamos ver uma tela sensível ao toque redonda AMOLED ocupando a maior parte do espaço na frente, com a adição de botões físicos para controle, ao lado do painel. A tampa traseira, vislumbrada através da certificação FCC, é muito semelhante à configuração do Watch Active, com uma protrusão redonda que hospeda o hardware de monitoramento da frequência cardíaca.

Esta mesma imagem revela que o relógio será revestido em Gorilla Glass DX e será à prova dágua até 5ATM (50 metros) e certificado MIL-STD-810G para maior durabilidade.

GPS e LTE

Rastreamento de integridade

Já há algum tempo, a Samsung constrói sua interface de usuário do smartwatch sobre o Tizen OS, e não esperamos que isso mude tão cedo. É fácil de usar, colorido e vem com uma série de ótimos mostradores de relógio.

Também vincula os serviços próprios da Samsung, como o Samsung Health, e o mostrador do relógio oferece a opção de personalizar cores e complicações de maneira semelhante ao Apple Watch.

Além disso, esperamos uma continuação dos recursos regulares do smartwatch, como poder ler e interagir com as notificações do seu smartphone, com uma experiência mais completa quando você o emparelha com um telefone Android (mas com suporte para iOS). Semelhante ao modelo anterior, as imagens vazadas da FCC indicam que também haverá conectividade LTE.

Em termos de hardware, seria uma aposta bastante segura prever que ele cobrará a conexão sem fio com seu próprio suporte de carregamento dedicado e os sensores ópticos cardíacos para a leitura da sua freqüência cardíaca e talvez até a mais recente compatibilidade de teste de eletrocardiograma .

1 de junho de 2020 - O aro giratório está voltando: Um novo boato - citando fontes familiarizadas com o projeto - afirma que a Samsung está trazendo de volta o aro giratório para a segunda geração do Galaxy Watch.

27 de maio de 2020 - Galaxy Watch 2 certificado na China e na FCC: além de ter passado pela FCC nos Estados Unidos, o Galaxy Watch 2 foi certificado na China .

20 de maio de 2020 - O novo Galaxy Watch chegará em titânio: o exclusivo da SamMobile de maio sugere que veremos uma versão de titânio mais cara.

3 de fevereiro de 2020 - Assista 2 com armazenamento de 8 GB: em fevereiro, as informações contidas no próximo relógio da Samsung declarariam o dobro do armazenamento , passando de 4 GB para 8 GB.