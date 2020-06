Samsung Galaxy Watch 2 para trazer de volta o painel rotativo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo boato surgiu indicando que a próxima geração do Galaxy Watch - que será lançada em breve - reviverá o painel giratório que muitos usuários adoraram no primeiro Galaxy Watch e nos smartwatches mais antigos da marca Gear.

Se precisas, essas informações significariam que o Galaxy Watch da segunda geração da Samsung continuaria onde o antigo parou.

Isso faria um claro ponto de diferenciação entre a linha Galaxy Watch Active e os modelos regulares do Galaxy Watch.

O boato vem das fontes da SamMobile em um artigo que também reiterou que o relógio estará disponível em vários acabamentos de metal, incluindo titânio, que seria mais caro que o alumínio padrão.

Recentemente, o Galaxy Watch da próxima geração da Samsung apareceu em uma certificação da FCC, sugerindo que o lançamento de um produto não está tão longe.

Esta listagem revelou um relógio de 45 mm, um pouco menor do que o Galaxy Watch da geração anterior.

Não há nenhum boato definitivo que confirme como tal, mas é amplamente esperado que, quando este relógio for lançado, provavelmente estará ao lado de um smartphone principal.

Com o lançamento do Galaxy Note esperado em agosto, isso seria uma previsão razoável para a data de lançamento do Galaxy Watch 2.

Com a presença de um arquivo da FCC recentemente, o certo é que o dispositivo está se preparando para a produção.