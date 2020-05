Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Galaxy Watch da Samsung é um animal estranho agora, alguns anos depois de seu lançamento - ainda é um smartwatch sólido, mas foi substituído em muitos aspectos pelo Galaxy Watch Active 2 da Samsung, parte de uma linha que inicialmente parecia subserviente ao smartwatch principal.

Bem, a Samsung está trabalhando no acompanhamento do seu principal smartwatch, e já tínhamos uma noção disso há algum tempo, tendo ouvido pela última vez no início deste ano que é provável que o dobro do armazenamento de seus modelos mais antigos, até 8 GB de 4GB.

Agora, temos outra informação importante, na forma de uma certificação que o próximo smartwatch aparentemente passou na China, comumente apelidado de "3C" por seu nome: Certificação compulsória da China.

A listagem, que para nossos propósitos é muito parecida com uma listagem da FCC nos EUA, não revela muito além do fato de que a Samsung tem dois conjuntos de modelos planejados, com os números SM-R840 / 845 e SM-R850 / 855. Isso, no mercado de smartwatch, provavelmente envolveria uma distinção entre dois tamanhos, cada um com uma versão com recursos LTE e outra sem.

Francamente, nem sabemos ao certo se a Samsung está definitivamente planejando um Galaxy Watch 2 principal - ele já fez duas versões do Galaxy Watch Active sem atualizar o modelo original, então poderia cair uma terceira antes de voltar ao seu caso supostamente principal.

No entanto, pelo que ouvimos, ainda achamos que é mais provável que essa seja realmente uma nova entrada da linha principal. Se ouviremos mais em breve, no entanto, não está totalmente claro neste estágio, especialmente devido à agitação relativa que a falta de feiras causou.

Ainda assim, parece que a Samsung também está se aproximando do anúncio de um novo smartphone na forma do Galaxy Note 20 e Note 20 Plus , para que possamos ouvir mais sobre o Galaxy Watch 2 nesse ponto também.