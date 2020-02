O novo Samsung Galaxy Watch 2 terá o dobro do armazenamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima geração do Galaxy Watch terá o dobro do armazenamento de modelos mais antigos. Pensa-se que os novos dispositivos - que devem estrear no evento Galaxy Unpacked da próxima semana - aumentará a ante de armazenamento de 4 GB para 8 GB.

O novo relógio quase certamente será chamado de Galaxy Watch 2, embora seja possível que ele seja o Galaxy Watch Active 3, dependendo se ele tem um painel rotativo ou não. Sabemos pelos vazamentos anteriores que os dois modelos serão conhecidos como SM-R840 / 845 e SM-R850 / 855.

Eles também serão habilitados para 4G (que talvez apontem para a variante Ativa) e esperamos que eles voltem a aparecer nas opções de 40 e 44 mm. Também havia rumores de que eles terão baterias maiores do que seus antecessores, com a duração da bateria realmente o maior problema enfrentado pela adoção mais ampla de smartwatches.

A SamMobile afirma que, embora ainda esperemos que este relógio siga a convenção de nomenclatura Galaxy Watch, a Samsung está tentando abalar a marca de vários modelos este ano (S20 em vez de S11, por exemplo) e, portanto, é possível que será chamado de algo completamente diferente.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung acontece no dia 11 de fevereiro, onde esperamos que a série Samsung Galaxy S20 seja lançada, além do dobrável Galaxy Z Flip .