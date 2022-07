Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Qualcomm levantou a tampa dos próximos chipsets que provavelmente alimentarão quase todos os smartwatches do Wear OS para o próximo ano ou dois. Estas plataformas, chamadas Snapdragon W5 Gen 1 e W5+ Gen 1, trazem um projeto de chipset completamente novo que levará a uma melhor vida útil da bateria e melhor desempenho.

Nos mercados ocidentais, será provavelmente o W5+ Gen 1 que veremos na maioria de nossos aparelhos de pulso movidos a Google. Esta plataforma apresenta uma CPU quad-core primária e um co-processador sempre ligado projetado para ajudar a executar funções importantes, sem a necessidade de usar a CPU mais potente.

A CPU principal é composta por quatro núcleos de processo de 4nm - um grande avanço em relação aos 12nm das versões anteriores - o que deve significar que mesmo aquelas funções que necessitam de um processamento mais potente utilizam menos suco de bateria.

Isso também significa que as animações e respostas na tela do relógio devem ser mais suaves e mais responsivas do que antes. A Qualcomm diz que poderíamos ver até 2x o aumento de velocidade no Snapdragon Wear 4100 (seu chipset smartwatch atual).

O chipset também tem um driver gráfico mais capaz, assim você verá superfícies de relógio mais avançadas com gráficos 3D animados em tempo real, além de mapas 3D, navegação e reprodução de vídeo suave - para aqueles que realmente assistem vídeos em seus pulsos.

Uma atualização crucial é que - ao contrário das versões anteriores - ambos os controles de áudio e Bluetooth foram movidos para o co-processador sempre mais eficiente em termos de energia.

O que isso significa para o usuário final é que você pode receber notificações de seu telefone sem precisar ter a CPU mais potente ligada. O que - novamente - significa menos bateria utilizada.

O co-processador também executa o acelerômetro, o giroscópio e os algoritmos baseados no ritmo cardíaco, de modo que ele usa menos energia durante o rastreamento do movimento do dia inteiro e do sono.

Então, qual a duração exata da bateria extra que estamos falando? Bem, a Qualcomm diz que em algum lugar entre 30-60 por cento, dependendo do usuário.

Um modelo de relógio com uma bateria de 300mAh poderia obter até 43 horas de bateria de uma carga completa com o W5+ Gen 1, onde seria cerca de 28 horas com o atual Snapdragon Wear 4100.

Da mesma forma, uma bateria de 450mAh poderia durar 54 horas (contra 36 no chipset atual), e uma bateria de 600mAh poderia durar 72 horas (contra 48 horas atualmente).

Não é bem lá em cima com os modelos Huawei Watch ou Garmin, mas é uma melhoria considerável nos modelos WearOS atuais, e estas medidas são com Wi-Fi habilitado e o mostrador sempre ligado. Desligue-as, e os ganhos serão ainda maiores.

Uma última atualização importante para a plataforma é o projeto. O novo chipset da Qualcomm é 35% menor que seu predecessor, e isso - crucialmente - significa que os smartwatches podem ser tornados mais finos e menores sem sacrificar o desempenho. Poderíamos começar a ver relógios com caixas tão pequenas quanto 38mm.

Quanto ao processador W5 Gen 1 normal, isso é semelhante ao W5+ na medida em que apresenta a nova CPU principal quad-core, mas não tem o co-processador também. É provável que este chipset seja encontrado principalmente em mais nichos de mercado como relógios para crianças/empresas e smartwatches na China.

O Oppo será o primeiro a lançar um relógio na China - o Oppo Watch 3 - alimentado pelo W5 Gen 1 dentro de cerca de um mês. Mobvoi - os fabricantes do TicWatch - serão os primeiros a lançar um relógio W5+ Gen 1, e ele chegará no final deste ano. Outros fabricantes - é claro - estão em fase de preparação.

Escrito por Cam Bunton.