A Qualcomm lança o novo chipset Snapdragon Wear para smartwatches

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois do que parece ser uma era desde que o chipset Snapdragon Wear 4100 foi lançado pela primeira vez, parece que a Qualcomm está prestes a substituí-lo por uma plataforma mais nova e mais moderna.

A empresa provocou um anúncio através de seu próprio cabo oficial no Twitter com uma declaração críptica que diz "O relógio está correndo em algo grande", juntamente com uma animação 3D que mostra claramente um relógio inteligente e um processador, juntamente com o slogan "use o que importa".

Em comparação com o desenvolvimento de sua plataforma smartphone, as atualizações de seu núcleo de chipset desgastável são poucas e distantes. E muitas vezes visto como um desempenho sub-par.

Espera-se que esta nova plataforma seja a Snapdragon Wear 5100 - substituindo a 4100 - e é reivindicada para ser construída usando uma tecnologia de processo de 4nm, e oferece um desempenho muito melhor do que a versão atual.

De acordo com o WinFuture, este novo chipset também terá um design de núcleo mais eficiente que - por sua vez - levará a uma vida útil muito melhor da bateria.

É afirmado que ele terá um co-processador para lidar com tarefas de conectividade de fundo, mantendo você conectado a Wi-Fi e Bluetooth, entregando notificações e atualizações, mas sem usar os núcleos maiores e mais famintos de energia.

Isso também poderia significar que o Wear OS 3 seria mais amplamente adotado pelos fabricantes de smartwatch que usam a plataforma usável do Google. Essas marcas, como Skagen, Fossil, Michael Kors e outras marcas de moda tendem todas a usar essa plataforma de hardware padrão ou "padrão".

Outras melhorias poderiam ser acrescentadas, como detecção de quedas e melhor retorno táctil, trazendo toda a experiência do relógio Wear-powered para estar mais alinhado com o super popular relógio Apple.

Vamos descobrir mais oficialmente da Qualcomm no futuro próximo, mas por enquanto, o teaser nos dá algo pelo qual ansiar.

Escrito por Cam Bunton.