A Qualcomm não anunciou uma nova plataforma Snapdragon Wear para relógios inteligentes em dois anos. Agora, no entanto, está finalmente anunciando um sucessor do Snapdragon Wear 3100. Na verdade, está lançando dois processadores para relógios inteligentes: o Snapdragon Wear 4100 e 4100+ .

Ambos os processadores devem ser muito mais rápidos que o 3100, além de oferecer maior duração da bateria. A Qualcomm disse que o 4100+ trará um desempenho 85% maior. Ele usa um processo de 12nm e núcleos Cortex-A53 e é executado a 1.7GHz.

Outros recursos incluem um mecanismo gráfico Adreno A504, memória mais rápida, dois processadores de sinais digitais, rastreamento de localização de baixa potência e uma arquitetura Bluetooth 5.0 aprimorada. Existe até um coprocessador Always-On atualizado que permitirá modos de economia de energia e monitoramento contínuo da frequência cardíaca e do sono. O 4100+ também permite um modo Ambiente mais rico, suportando 64.000 cores.

Quanto ao novo chip Snapdragon Wear 4100 da Qualcomm, ele suporta câmeras de até 16 megapixels, graças aos processadores de sinal de imagem dupla. Fora isso, a maior diferença entre o Wear 4100 e o Wear 4100+ é que este último possui exclusivamente o novo co-processador Always-On.

A Qualcomm disse que o próximo dispositivo Z6 Ultra para crianças da Imoo e os relógios Ticwatch Pro da próxima geração do Mobvoi serão todos equipados com a nova plataforma Snapdragon Wear 4100, embora ainda não saibamos qual dos dois chipsets o Ticwatch Pro apresentará quando for lançado.