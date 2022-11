Ignite 3 da Polar melhora o rastreamento do sono, ganha GPS multi-banda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Polar's Ignite 3 é um elegante relógio inteligente que embala algumas características do Apple Watch Ultra por uma fração do preço e está disponível agora.

Começando com esse novo rastreamento do sono, Polar o chama de SleepWise e é projetado para olhar para seu sono e fazer exercícios quando você estiver mais alerta. Você terá um alerta diário que olha para a qualidade do seu sono para tentar descobrir quando você deve planejar fazer o máximo de trabalho e o que não deve fazer. Também lhe dirá quando é improvável que você esteja no seu melhor também.

Outra adição é um pouco estranha. A Polar adicionou o GPS multi-banda ao Ignite 3, dando-lhe uma característica que também está disponível no Apple Watch Ultra e em outros relógios de atividade mais pesada. Isso não quer dizer que não seja bem-vindo aqui, mas dado o público alvo relativamente casual deste relógio inteligente, é difícil imaginar que muitos se perderão nas montanhas e precisarão de seu GPS hiper-acurado para ajudá-los.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Outras características do Polar Ignite 3 incluem uma bateria reclamada de cinco dias em uma única carga e um visor OLED de 1,3 polegadas e bandas intercambiáveis. É claro que você pode comprar mais deles da Polar, caso esteja tão inclinado.

As melhores ofertas smartwatch para Black Friday 2022: Os descontos a esperar Por Britta O'Boyle · 28 Outubro 2022 · Estamos cobrindo as melhores pechinchas de smartwatch esperadas nesta sexta-feira negra de 2022.

A Polar também acrescentou um recurso que lhe dará uma orientação por voz quando estiver trabalhando, desde que você tenha fones de ouvido conectados, dando-lhe algo semelhante ao Apple Fitness+ e a infinidade de aplicativos e serviços já existentes. Você precisará usar o aplicativo Polar Flow aqui, porém.

Finalmente, chegamos ao preço. Considerando a característica de GPS multi-banda, talvez seja surpreendente que isto custe apenas £289 / $329.95 / EUR329.90. Você também pode fazer seu pedido por um agora mesmo. Há muitas cores para escolher, incluindo roxo, preto, areia e cobre.

squirrel_widget_12861174

Escrito por Oliver Haslam.