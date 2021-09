Polar: o rastreamento de condicionamento físico não deve ser tão complicado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por mais impressionante que seja o relógio, a Apple é apenas uma criança quando se trata de rastreamento de condicionamento físico. Enquanto o Fitbit de propriedade do Google está apenas em calças compridas.

Em comparação, a Polar é uma empresa que fabrica monitores de frequência cardíaca e outros dispositivos de treinamento inteligentes desde os anos 1970. Portanto, embora possa não ser a primeira coisa em que você pensa ao considerar seu próximo wearable, você pode querer pensar novamente. Especialmente se você estiver procurando por algo que possa monitorar com precisão várias atividades e esportes.

As tecnologias de "treinamento inteligente" da marca usam uma abordagem mais focada para ler e analisar dados de condicionamento físico do que a maioria, para ajudar o usuário a avaliar rapidamente quanto exercício ele deve fazer ou quando parar: "No passado, você tinha todas as medidas separadas , como frequência cardíaca, monitoramento do sono, modo de treinamento, tempo de recuperação. Eram todos recursos basicamente independentes que você tinha em seu dispositivo e você mesmo tem que fazer sua interpretação ", disse o CEO da Polar Sander Werring para o último episódio do Podcast de bolso .

"O coaching inteligente nos permite pegar dados científicos difíceis e traduzi-los em dados simples e acionáveis. Então, se você gastar tempo se exercitando com um produto, vamos garantir que ele conte. Certifique-se de que você não está treinando e desperdiçando seu tempo, ou não treine demais e perca tempo porque você se machucou. "

Adicionar sensores extras a um dispositivo é muito bom, mas Werring acredita que o próximo passo na inovação dos vestíveis é como você os usa: "A Polar continuará a pesquisar para tornar os sensores mais precisos e provavelmente também fazê-los medir muito mais valores do que do que hoje. "

Isso não quer dizer que outros elementos também não sejam importantes - a duração da bateria, por exemplo: "Podemos dizer com orgulho que somos os mais precisos quando se trata de frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca. O segundo fator é a vida útil da bateria. É um dos principais fatores de tomada de decisão para nossos clientes. "

Você pode ouvir a entrevista completa com o CEO da Polar no episódio 122 do Podcast Pocket-lint .