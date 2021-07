Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo lançou um novo smartwatch, o Oppo Watch 2 , na China, sem detalhes ainda se ele virá para os EUA ou Reino Unido.

É muito parecido com o Oppo Watch original, mas vem com hardware interno atualizado, como o mais recente Snapdragon 4100 da Qualcomm, e bateria de até 16 dias com uma única carga quando usado no modo de baixa energia. Ele roda o ColorOS baseado em Android da Oppo, também, portanto, nenhum Wear OS. Lembre-se de que o relógio original acabou sendo lançado fora da China com acesso ao Wear OS e Google Play Store, mas não está claro se o relógio de segunda geração também será.

Talvez a Oppo esteja aguardando até que o Wear OS 3 unificado do Google e da Samsung seja lançado no final do ano.

O Oppo Watch 2 está disponível nos tamanhos 42 mm e 46 mm. Ambos os modelos apresentam um display OLED curvo com uma taxa de atualização de 60 Hz e 326ppi, um eSIM opcional e recursos de monitoramento de saúde para frequência cardíaca, sono e oxigênio no sangue. O modelo de 42 mm também oferecerá um modo somente Bluetooth, sem suporte LTE.

Quanto à duração da bateria de 16 dias, ele depende do modo de economia de energia da Oppo. Sem ele, o Oppo Watch 2 pode durar até quatro dias com uma única carga.

Aqueles na China podem pré-encomendar o Oppo Watch 2 agora , com unidades definidas para chegar em 6 de agosto de 2021. O preço começa em ¥ 1.300 (cerca de US $ 200) para o modelo Bluetooth de 42 mm. O modelo de 42 mm habilitado para LTE custa ¥ 1.500 (cerca de US $ 231) e o modelo topo de linha de 46 mm custa ¥ 2.000 (cerca de US $ 308).