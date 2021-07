Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi no final de maio que surgiu o boato sobre o relógio Oppo de segunda geração , atualizando o dispositivo de relógio quadrado original .

Bem, não é mais boato. Na verdade, o Oppo Watch 2 já está disponível para pré-encomenda no JD.com para clientes chineses. Então o gato saiu da bolsa.

O site mostra o relógio em três acabamentos de cores, como mostra a imagem do topo da tela, com as versões cinza-azul, preta e laranja com pulseira, todas claramente visíveis.

No entanto, nem tudo foi totalmente revelado ainda, com o site JD dizendo a seus clientes para sintonizar a Conferência Super Power em 27 de julho para obter todas as informações internas. A página de pré-encomenda aponta para 15:00, horário de Pequim, como a hora a ser inserida no calendário.

No entanto, existem mais do que algumas pistas explicadas em preto e branco: o monitoramento contínuo do oxigênio no sangue aparentemente é um dos principais novos recursos para o relógio de tela retangular.

O que é uma grande surpresa é o preço de pré-venda de ¥ 9999 - pois isso equivale a cerca de £ 1.100 / $ 1.500. Isso faria com que fosse três vezes o preço do Oppo Watch original, então só podemos assumir que é um espaço reservado até que o preço oficial seja anunciado.

Saberemos mais sobre o relógio Oppo de segunda geração em 27 de julho, talvez se ele chegará fora do mercado da China também.