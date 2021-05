Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Oppo parece estar desenvolvendo um sucessor para o Oppo Watch de tela quadrada .

Uma análise dos arquivos de firmware coletados pelo informante mlgmxyysd revelou que a marca chinesa de eletrônicos está trabalhando em um Oppo Watch 2 e pode haver diferentes modelos do smartwatch, incluindo uma variante para a China. O informante acha que o relógio será baseado na plataforma wearable Snapdragon Wear 4100 da Qualcomm e que o sistema operacional é baseado no Android 8.1 Oreo, o que significa que provavelmente executará o Wear OS.

Lembre-se de que o Google e a Samsung anunciaram recentemente que se uniram para combinar suas respectivas plataformas, Wear OS e Tizen, em um sistema operacional vestível unificado que será lançado neste outono. Pode-se presumir que o novo relógio da Oppo virá com esta versão do Wear OS.

Outros recursos potenciais incluem 16 GB de armazenamento, novos mostradores de relógio, um recurso de detecção de estresse e um aplicativo Am Oppo Relax. Ele também manterá o design quadrado de seu antecessor. Observe que, no evento da série Reno 6, a Oppo divulgou que seu próximo smartwatch terá um design quadrado. A empresa também disse que o novo wearable contará com um chip chamado Apollo4s, desenvolvido em parceria com a Ambiq.

Melhores aplicativos do Apple Watch 2021: 43 aplicativos para baixar que realmente fazem algo Por Britta O'Boyle · 29 Maio 2021

Tipster mlgmxyysd disse que este chipset será usado com o Snapdragon Wear 4100 . O relógio também suporta conectividade LTE e eSIM .

Não há muitos relógios Wear OS quadrados no mercado, então o relógio Oppo preenche essa lacuna. Em nossa análise , achamos que a tela era ótima. Existem muitos mostradores de relógio e ele até monitora o condicionamento físico. Mas ele tem algumas deficiências antes de ser considerado ótimo. Ainda assim, é uma boa primeira tentativa.

Escrito por Maggie Tillman.