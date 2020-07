O Oppo Watch estréia no Reino Unido e durará um dia com uma cobrança de 15 minutos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Oppo Watch foi anunciado para o Reino Unido e Europa e pode durar um dia de duração da bateria com uma carga de 15 minutos. No entanto, não virá para os EUA.

Está disponível em dois modelos - 41 mm (Wi-Fi e Bluetooth, £ 229) e 46 mm Wi-Fi, Bluetooth e 4G LTE, £ 369) e chegará ao Reino Unido em 3 de setembro e outubro, respectivamente. Ainda não foram confirmadas operadoras para a versão 4G LTE, que usa o eSIM .

O relógio é à prova dágua a 30 ou 50 metros, dependendo da versão e possui recursos completos de rastreamento de fitness, incluindo GPS. Ele será sincronizado com o Google Fit. Ambos possuem telas AMOLED e podem carregar rapidamente - para que você obtenha 16 horas de carga com um aumento de 15 minutos.

Ao contrário de muitos relógios inteligentes que vimos chegar ao mercado nos últimos tempos, o Oppo Watch usa o Wear OS do Google, em vez de software sob medida. Ele é baseado no hardware Qualcomm Snapdragon Wear, mas utiliza a versão do ano passado - o 3100 em vez do 4100 de 2020.

Conan Zhao, da Oppo, nos disse que isso era simplesmente porque "o chip 4100 foi lançado recentemente, mas iniciamos o desenvolvimento do relógio Oppo antes disso".

O relógio foi divulgado pela primeira vez no ano passado e lançado na China em março, durante o evento Find X2 . Antes do lançamento, pensava-se que poderia vir com hardware Snapdragon Wear 2500 ainda mais antigo.

O relógio também possui um chip Apollo para tarefas menos intensivas para garantir longa duração da bateria.

No entanto, existem algumas outras perguntas em torno do Oppo Watch - o relógio possui um recurso de ECG como o Apple Watch Series 4/5 na China, mas isso não estará no modelo europeu.

Enquanto o aplicativo Wear OS está disponível para iOS e Android (para que o Oppo Watch funcione com ambas as plataformas), a ativação do eSIM está disponível apenas na versão Android.

A Oppo também estreou três pares de verdadeiros fones de ouvido sem fio ao lado do Oppo Watch. Assim como o Oppo Enco W11 (£ 45) e W31 (£ 69) que estão disponíveis agora, a escolha do grupo é o próximo Enco W51, que custa £ 89 e possui cancelamento de ruído ativo (ANC). Eles estão disponíveis em 3 de setembro.

Escrito por Dan Grabham.