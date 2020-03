Atualização: Arranhe isso! Afinal, o Oppo Watch foi anunciado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No seu lançamento europeu do Find X2 - onde ele exibiu os novos Find X2 e Find X2 Pro - a Oppo provocou o Oppo Watch, dizendo que ele teria seu próprio lançamento no futuro em algum momento.

A empresa disse que "merece sua própria apresentação" e optou por não dar detalhes à imprensa européia / britânica. E - depois de fazer isso - decidiu então divulgá-lo e anunciar os detalhes em um comunicado de imprensa. Cor confusa!

Quanto ao relógio em si, ele tem aparência e estilo muito semelhantes ao Apple Watch, algo que já sabíamos com antecedência, graças aos teasers da empresa.

A variante de 46 mm usa um painel flexível de 1,91 polegadas AMOLED sob uma folha de vidro curvado na frente. Ele possui uma proporção de tela para corpo de quase 73% e uma resolução de 402 x 476. Para referência, o Apple Watch de 44 mm possui uma tela de 1,76 polegadas com 448 x 368 pixels.

Como o Apple Watch, no entanto, há uma densidade de pixels de 326ppi, tornando agradável e nítido acompanhar essas cores vibrantes da AMOLED.

Possui estrutura de alumínio polido e vidro de cristal 3D curvado, e ainda possui uma base de cerâmica na parte inferior do relógio, onde os sensores de freqüência cardíaca vivem.

A banda é facilmente removida usando um único botão, e as bandas estão disponíveis em couro de bezerro italiano ou borracha fluorada em cores diferentes.

Há um foco agudo na saúde e fitness; com vários sensores de exercícios para medir ritmo, passos, frequência cardíaca, localização e outros, além de resistente à água até 50 metros.

Se você usá-lo à noite, pode acompanhar o seu sono, e as mulheres podem acompanhar o ciclo menstrual dele. Tudo em tudo, soa como um rastreador realizado para todos os tipos de estatísticas de saúde.

O que talvez seja intrigante é que o Oppo utilizou um design interno que usa dois processadores. Há um processador Snapdragon para o trabalho pesado e um chip Apollo para cuidar de tarefas menos intensas, o que garante que a bateria dure.

Por falar em bateria, a Oppo afirma que você pode obter 40 horas de uso no modo smartwatch normal e, com o carregamento do Watch VOOC, você pode recarregar de 0 a 100 em 75 minutos. (15 minutos encaixados no carregador podem quase encher o relógio pela metade para um dia inteiro de uso).

Apesar de ter anunciado oficialmente que seu smartwatch seria apresentado no lançamento do Find X2, a Oppo parecia ter mudado de idéia inicialmente e decidiu lançá-lo em uma data posterior. Ou - pelo menos - foi o que disseram no evento.

A Oppo vinha provocando seu smartwatch há algumas semanas e, até o lançamento do press release, parecia que eles continuariam por mais algum tempo.

Então, o relógio foi anunciado de qualquer maneira.

A explicação mais provável - e provável - para tudo isso é que a empresa tem mensagens e programações de lançamento diferentes para a China e a Europa, e planejava sediar o lançamento local antes de um lançamento mais amplo.

Geralmente é o caso, mas achamos que a mensagem poderia ter sido comunicada muito melhor. Especialmente devido à natureza global do evento de lançamento do Find X2.

O Oppo Watch estará disponível globalmente, mas inicialmente o dispositivo será lançado na China e estará disponível para compra a partir de 24 de março.