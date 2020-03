Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Oppo anunciou que seu smartwatch será chamado - um pouco sem surpresa - de Oppo Watch, e será anunciado juntamente com a série Find X2 em 6 de março , 9:30 da manhã GMT (4:30 da manhã ET).

Desde que o fabricante provocou o produto pela primeira vez, houve uma comparação óbvia com o Apple Watch , e é fácil entender por que.

O smartwatch não é apenas uma forma e design semelhante ao Apple Watch - em que é um quadrado arredondado - mas também parece ter mostradores de relógio semelhantes, e até a interface do usuário chamada é semelhante ao WatchOS da Apple .

Chegou a hora de cumprimentar #OPPOWatch .



Apresentado no evento de lançamento # OPPOFindX2 em 6 de março às 10h30, hora da Europa Central. pic.twitter.com/IwbOJnHoyg - OPPO (@oppo) 2 de março de 2020

Uma diferença importante, no entanto, é que - diferentemente do Apple Watch - este dispositivo funcionará com telefones Android, levando esse design quadrado popular a mais pessoas.

Enquanto muitos adoram assistir, quando se trata de exibir informações baseadas em texto em uma tela, as exibições quadradas fazem muito mais sentido, pois permitem a exibição de muito mais informações e gráficos.

Observando a interface do usuário mostrada nas imagens, também suspeitamos que a Oppo esteja trabalhando em seu próprio software personalizado para o relógio e - como outras empresas de tecnologia - esteja optando por não usar o Wear OS do Google .

Nos dias de hoje, o Wear OS parece ser escolhido pelas marcas de moda do Fossil Group e ignorado por empresas como Samsung , Huawei e Xiaomi.

Outro trecho de informação que podemos captar das imagens que vimos até agora é que o relógio virá com diferentes acabamentos e cores de metal, além de uma variedade de materiais da banda.

A imagem da data de lançamento mais recente confirma que veremos uma pulseira esportiva de silicone, enquanto a imagem na parte superior deste artigo indica que há uma pulseira de couro mais formal também em andamento.

É claro, então, que a Oppo está adotando um ethos semelhante ao wearable da Apple, oferecendo visuais diferentes para corresponder às preferências individuais.

A grande questão, é claro, é se a Oppo construiu ou não um sistema operacional com recursos suficientes para torná-lo um dispositivo que vale a pena.

Se a interface for atraente, agradável de usar, interativa e possuir recursos de condicionamento físico suficientes, poderá preencher uma lacuna no mercado.