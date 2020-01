O próximo smartwatch da Oppo pode ter um recurso de ECG

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ouvimos falar do smartwatch da Oppo há um tempo e agora um vazamento sugere que um será capaz de medir ECG / ECG como o mais recente Apple Watch.

Embora os relógios esportivos GPS e os rastreadores de fitness sejam geralmente mais populares, várias empresas ainda estão insistindo em criar novos smartwatches para competir com a Apple.

A Oppo confirmou no final do ano passado que estava trabalhando em um smartwatch e que provavelmente teria uma tela quadrada. Mas, de outra forma, não deixamos muito mais escapar neste momento, embora esperemos descobrir mais no Mobile World Congress em fevereiro .

Informações sobre o próximo smartwatch estão vazando de outros lugares. Um vazamento das Estações de bate-papo digitais via Weibo sugere que o novo smartwatch terá um recurso de ECG semelhante ao do Apple Watch.

Obviamente, esse recurso não é exclusivo da Apple, outras marcas também o estão oferecendo. Você pode se beneficiar da medição de ECG no Samsung Galaxy Active 2 , Withings Move ECG e muito mais.

É bom ver a Oppo seguindo o exemplo e, esperançosamente, o novo dispositivo da empresa terá muitos outros recursos para ajudá-lo a enfrentar a concorrência também.