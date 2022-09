Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - OnePlus revelará seu primeiro smartwatch sob a marca Nord em 22 de setembro, mas ainda estamos esperando para ver se haverá mais de uma variante na linha.

A marca publicou uma provocação em sua conta no Twitter indiano, revelando que o OnePlus Nord Watch está "chegando em breve". Um link também o envia para uma página web dedicada da OnePlus India com mais informações.

Por exemplo, o dispositivo ostentará uma tela quadrada AMOLED de 1,78 polegadas, com um brilho máximo de 500 Nits e uma resolução de 368 x 448.

A página e o tweet inclui uma imagem de parte do dispositivo que combina com uma imagem previamente vazada de um desenho quadrado semelhante ao da Apple.

Uma segunda imagem no site a mostra ainda mais claramente. No entanto, não há sinal de uma alternativa redonda com vazamentos semelhantes.

As imagens publicadas online em agosto sugerem que haverá modelos redondos para acompanhar um par de quadrados. Os renders vieram como parte de um relatório que dizia que haverá cinco modelos no total - três redondos, dois quadrados.

No entanto, o post oficial no Twitter só mostra o único modelo Nord Watch. Assim como a página web dedicada.

Onde as coisas ficam um pouco mais interessantes é que há outras datas reveladoras listadas mais abaixo na página, com ícones diferentes. Talvez estes se refiram aos outros modelos, cada um com uma característica principal diferente.

Acho que vamos descobrir em breve, com o primeiro do grupo previsto para daqui a apenas alguns dias.

