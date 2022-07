OnePlus Nord Watch detalhes e vazamento do projeto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início deste ano, ouvimos rumores de um próximo relógio inteligente da marca Nord-branded da OnePlus. No entanto, desde então, as coisas têm estado relativamente calmas.

Finalmente, parece que estamos nos aproximando do lançamento, já que imagens de tela vazadas aparecem no Twitter que mostram o aplicativo N Health e uma pequena imagem do próprio relógio.

Este é seu primeiro olhar sobre o OnePlus Nord Watch. Como eu vazei antes, ele está chegando em breve à Índia. Apresentará um mostrador retangular, spo2, monitoramento do ritmo cardíaco, monitoramento do sono, suporte de rostos de relógios personalizados. Há um aplicativo dedicado à N Health.

Sinta-se à vontade para retocar.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ- Mukul Sharma (@stufflistings) 27 de julho de 2022

Parece que o relógio Nord Watch terá um mostrador retangular arredondado da Apple, em vez do desenho circular que vimos no relógio OnePlus do ano passado.

O relógio tem uma coroa central no lado direito, com conexões de pulseira levantadas na parte superior e inferior.

As capturas de tela também detalham algumas características que podemos esperar, como o rastreamento de fitness e uma variedade de faces de relógios.

No entanto, Mukul Sharma não parou por aí, ele voltou ao Twitter para compartilhar ainda mais detalhes sobre o smartwatch não anunciado.

Mais alguns detalhes sobre o próximo OnePlus Nord Watch e o N Health.

Monitoramento do ritmo cardíaco

Oxigênio Sangrento

Atividade Lembra

Rastreamento de Passos

Exercícios

Monitoramento do Sono

Saúde da Mulher

Avatar OnePlus

E mais... OnePlus #OnePlus #OnePlusNordWatch pic.twitter.com/GNXzuU5uI5- Mukul Sharma (@stufflistings) 28 de julho de 2022

Como você pode ver, os recursos de rastreamento de fitness serão abrangentes e incluirão monitoramento de SpO2, dados de localização GPS e rastreamento de sono.

Não temos certeza de quando veremos um reconhecimento oficial da Nord Watch, mas a Sharma acha que ela será lançada em breve na Índia, e estamos ansiosos para aprender mais.

Escrito por Luke Baker.