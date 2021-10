Harry Potter OnePlus Watch confirmado e "em breve"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus confirmou que uma edição de Harry Potter de seu smartwatch está "chegando em breve".

Descoberto anteriormente durante uma desmontagem do APK do app OnePlus Health, o Harry Potter Edition OnePlus Watch apareceu no site da empresa na Índia.

Não podemos ver totalmente, mas a provocação mostra claramente um brasão de Hogwarts na pulseira.

O texto que acompanha também não nos deixa dúvidas: "Chamando todos os bruxos e bruxos", diz ele.

Também fomos informados de que isso acontecerá em breve, mas nenhuma outra informação, infelizmente.

O vazamento anterior revelou vários mostradores de relógio com o tema Harry Potter, com temas baseados nas quatro principais casas de estudantes - Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal - além do banner de Hogwarts e uma imagem externa da escola / castelo.

Esperamos que o design do relógio não pare com os mostradores e a bracelete - talvez um pomo de ouro na parte traseira ou algo semelhante a Potter na estética.

Certamente, o OnePlus não fez nada de errado em garantir a licença. A base de fãs de Harry Potter não mostra sinais de diminuir e uma nova adição à linha de filmes está a caminho na forma de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Esperançosamente, o novo relógio não será lançado apenas na Índia. Vamos mantê-lo informado.