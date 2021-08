Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está planejando lançar uma versão limitada de Harry Potter de seu smartwatch nas "próximas semanas".

Provavelmente chamado de OnePlus Watch Harry Potter Edition, o relógio foi anunciado no final do evento de lançamento para o modelo padrão. A referência a ele também foi detectada em uma desmontagem do APK do app OnePlus Health.

Ele possivelmente manterá muitos dos recursos do relógio OnePlus existente, mas virá com mostradores e decalques exclusivos.

Alguns dos rostos baseados em Potter foram postados pela 91Mobiles , com temas baseados em cada uma das casas de Hogwarts - Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal - além do banner de Hogwarts e foto externa.

Existem alguns outros detalhes ainda. Também não sabemos a data de lançamento. Há uma sugestão de que poderia estar apenas indo para o mercado indiano, no entanto, embora isso seria um erro, dada a enorme base global de fãs para tudo o que Potter.

Temos certeza de que será muito popular, com certeza.

O OnePlus Watch tem uma tela AMOLED de 1,39 polegadas com resolução de 454 x 454 pixels.

A duração da bateria é de até 14 dias entre as cargas, com o OnePlus optando por sua própria plataforma smartwatch em vez do antigo ou novo Wear OS do Google.

A edição padrão custa £ 159 no Reino Unido.

