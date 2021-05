O OnePlus Watch está recebendo uma versão Cyberpunk 2077

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É justo dizer que a recepção do OnePlus Watch foi bastante confusa - na verdade, é uma abordagem caridosa das coisas. O relógio foi lançado com um conjunto básico de recursos que podem ter sido ligeiramente adicionados às atualizações de software, mas ainda não é uma opção muito persuasiva.

Ainda assim, porém, isso não é suficiente para parar o trem promocional de rolar, e OnePlus acaba de tirar as consequências de uma ligação bastante surpreendente, com o polêmico videogame Cyberpunk 2077. A nova versão do relógio não é diferente em termos de recursos.

No entanto, ele tem um novo visual com uma bracelete descolada e mostradores temáticos para permitir que você expresse seu fandom para o jogo de tiro futurístico. Dito isso, não parece haver muito mais profundidade para a parceria do que isso - não há nada mais complicado acontecendo aqui.

Na verdade, o emparelhamento é ironicamente apropriado. Assim como o OnePlus Watch, o lançamento do Cyberpunk 2077 no final do ano passado foi marcado pela impressão de que foi lançado antes do tempo. Com uma série de bugs enormes afetando os jogadores, e o jogo quase não funcional em consoles da geração anterior, havia muitos reembolsos.

Você ainda não pode comprar o jogo através da PlayStation Store, então sua recuperação está longe de estar completa, tornando seu lançamento instável o suficiente para certamente merecer comparação com o relógio OnePlus. A parceria e o relógio ainda não foram confirmados oficialmente, então teremos que esperar para ouvir os detalhes sobre data de lançamento e preços.

Escrito por Max Freeman-Mills.