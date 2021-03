Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus anunciou oficialmente seu primeiro smartwatch, o OnePlus Watch .

Projetado para ser acessível, mas elegante, o relógio tem uma face circular de 46 mm com uma tela AMOLED e usa materiais "premium" polidos à mão em sua construção.

Embora não haja detalhes oficiais sobre o sistema operacional OnePlus proprietário ainda, ele não é executado no WearOS. No entanto, ele ainda vem com muitos recursos integrados. Ele suporta mais de 110 tipos de exercícios, por exemplo, sendo capaz de monitorar pulso, distância, calorias, velocidade e eficiência SWOLF para nadadores.

Possui GPS integrado, além de sensores para monitorar respiração, estresse, saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca.

OnePlus

Há 4 GB de armazenamento on-board (2 GB utilizáveis) e pode ser usado para controlar uma TV OnePlus, atuando como um controle remoto inteligente separado.

Talvez o mais importante para alguns, a vida prolongada da bateria é oferecida pela bateria de 402mAh. O carregamento super rápido pode fornecer energia para um dia em apenas cinco minutos, enquanto uma carga de 20 minutos fornecerá uma incrível semana de uso.

É totalmente à prova de água e poeira, classificado como IP68.

Haverá dois modelos disponíveis, um Classic Edition em branco ou preto e um Cobalt Limited Edition feito de liga de cobalto. O mostrador do relógio neste último também é protegido por vidro safira.

O OnePlus Watch será lançado globalmente, embora ainda não tenhamos uma data de lançamento real. Vai começar em £ 149 / $ 159.

Escrito por Rik Henderson.