Este é o OnePlus Watch, de acordo com um grande vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus vai lançar oficialmente seu primeiro smartwatch na próxima terça-feira, 23 de março. No entanto, podemos ter uma boa ideia de como será, graças a uma foto que vazou postada online.

O CEO da empresa, Pete Lau, escreveu recentemente em uma postagem no fórum que o próximo OnePlus Watch apresentará um "design impressionante e simples que o separa da multidão". No entanto, de acordo com uma imagem postada pela Ubox Therapy em seu feed do Twitter - que afirma ser exclusivo - o relógio é extremamente semelhante aos dispositivos rivais no mercado.

É um pouco Samsung, não acha? E nós somos os únicos que pensam que o novo sistema operacional tem tons de Tizen sobre ele?

Aqui está uma olhada EXCLUSIVA em #OnePlusWatch ... # OnePlus9Series @oneplus pic.twitter.com/tKBUcXkuth

Claro, esta é uma imagem que vazou e, até agora, não confirmada. Também é difícil dizer quais materiais são usados na estrutura do dispositivo e há apenas um mostrador do relógio em exibição. Vamos reservar o julgamento completo para a próxima terça-feira, portanto.

Rumores anteriores e detalhes confirmados afirmam que o primeiro OnePlus Watch será "acessível". Ele também terá uma face redonda de 46 mm e 4 GB de armazenamento.

Traremos mais informações durante o evento, conforme ele acontece. Ele será lançado junto com os novos telefones OnePlus 9 Series.

Escrito por Rik Henderson.