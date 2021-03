Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus vem provocando sua entrada no mercado de smartwatch desde o OnePlus 8T lançado no final de 2020. Agora parece que estamos chegando perto do lançamento, e mais detalhes vazaram.

Para acreditar no vazamento, o OnePlus Watch terá uma caixa de 46 mm e será totalmente resistente à água e poeira até a classificação IP68.

Como você já deve ter imaginado, ele também contará com recursos de rastreamento de fitness. Os detalhes compartilhados por Ishan Agarwal no Twitter sugerem que veremos o sono, o estresse, a saturação de oxigênio no sangue e as capacidades de monitoramento da frequência cardíaca.

Exclusivo: Especificações do relógio OnePlus



- 46 mm

- IP68

- Warp Charge (uma semana de carga em 20 minutos)

- Sono, estresse, saturação de sangue, monitoramento de freqüência cardíaca

- Verificar notificações, chamadas

- Controle OnePlus TV

- 4 GB de armazenamento

- Detecção Automática de Treino



Mais: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 de março de 2021

Claro, ele vai espelhar as notificações do seu smartphone e pode aceitar chamadas, bem como ser capaz de controlar a TV OnePlus nos mercados onde ela existe.

Uma especificação em particular indica que este não será o Wear OS: a duração da bateria. O vazamento sugere que sua capacidade de Warp Charge lhe dará uma carga de uma semana em apenas 20 minutos.

Presumindo que a carga da semana não seja nem mesmo uma bateria cheia, isso sugere que este definitivamente não é um relógio que usa o software smartwatch do Google. Esses relógios tendem a durar alguns dias, no máximo.

Mesmo os relógios mais duradouros que usam um mostrador monocromático secundário, como os da Casio e TicWatch, lutam para durar mais de quatro ou cinco dias com uma carga completa.

Como tem sido a tendência de muitos fabricantes de tecnologia de renome, parece que a OnePlus decidiu não usar a plataforma Wear OS do Google e, em vez disso, está construindo a sua própria.

Na verdade, o próprio Agarwal segue o tweet com uma resposta que diz o mesmo:

Vale a pena notar que o OnePlus Watch não parece apresentar o wearOS do Google.



Mas é embalado em termos de, pelo menos, recursos de treino. Existem também exercícios de natação que apoiam as posturas musculares.



Também pode controlar a música. Virá em preto e prata. https://t.co/m4Cr3ckTWR - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 de março de 2021

Essa abordagem para vestíveis é semelhante à adotada pela Huawei e Samsung com suas respectivas linhas Watch GT e Galaxy Watch.

Claro, nada disso é oficial ainda e o que OnePlus revela pode ser diferente do que os vazamentos sugerem, mas dada a fonte e seu histórico anterior, há alguma credibilidade aqui.

Foi previsto que o OnePlus lançará o novo relógio em seu evento da série OnePlus 9 em 23 de março, então, felizmente, não há muito tempo antes de descobrirmos o quanto disso é preciso.

Escrito por Cam Bunton.