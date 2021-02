Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O vazamento de um pedido de patente nos deu nossa melhor visão do OnePlus Watch , mostrando o próximo smartwatch em dois esboços separados.

Conforme revelado pela TechnikNews , os desenhos, que fazem parte de um depósito que a OnePlus fez com o Escritório de Patentes e Marcas da Alemanha, parecem confirmar que o smartwatch de estreia da OnePlus apresentará uma moldura redonda e saliências para acompanhar a pulseira em ambos os lados.

Ainda não está claro se poderíamos ver duas versões separadas do smartwatch no lançamento, embora a patente mostre claramente dois designs ligeiramente diferentes. Essas imagens podem representar o mesmo dispositivo com alças diferentes ou podem apontar para um par de dispositivos ajustados.

Como costumamos ver com outros fabricantes de smartwatches, é provável que um seja um modelo padrão e o outro uma variante mais esportiva. Com não muito para disparar, é puramente especulativo neste estágio.

Podemos ver, no entanto, que um projeto apresentará um fecho de fecho e o outro será do tipo fivela de pino e orifício. Na parte inferior, também podem ser visualizados os pinos de liberação rápida, o que sugere a possibilidade de ainda mais faixas para personalizar o dispositivo.

Para mais detalhes e design completo, provavelmente teremos que esperar até que o smartwatch seja oficialmente anunciado.

O CEO da OnePlus, Pete Lau, indicou que seria no início de 2021 em um tweet de dezembro e, se estivermos especulando, isso pode apontar para um lançamento junto com o OnePlus 9 em março.

Quando isso acontecer, também podemos esperar que o OnePlus Watch funcione no Google Wear OS , depois que Lau sugeriu que a dupla trabalhou para melhorar a plataforma no ano passado.

Escrito por Conor Allison.