OnePlus Watch: tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartwatch da OnePlus tem uma longa história. Até 2019, era um boato do tipo "eles não farão" que se espalhou por anos. Mas com a empresa confirmando que o relógio está realmente sendo colocado em produção, agora é mais do que apenas um boato.

Embora haja muitas coisas desconhecidas, já ouvimos muito sobre o OnePlus Watch e, conforme mais informações chegarem, continuaremos atualizando.

Início de 2021

Nenhum preço confirmado ainda

Embora ainda não haja uma data de lançamento definida, sabemos que o OnePlus Watch (ou o que quer que seja chamado) será lançado em algum momento no início de 2021. O CEO e cofundador da empresa Pete Lau tweetou que isso acontecerá no início 2021.

Muitos de vocês disseram que queriam um relógio e, como devem ter ouvido no fim de semana, estamos fazendo um, para ser lançado no início do próximo ano. Os desejos se tornam realidade. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 de dezembro de 2020

Além disso, o relógio tem dois números de modelo que foram vistos no site de certificação indiano, BIS, indicando que um lançamento na Índia acontecerá em um futuro próximo.

Nenhum preço foi revelado ainda, mas dado que a empresa irmã da OnePlus, a Oppo lançou seu próprio relógio com um preço definido na marca de £ 230 (cerca de US $ 300), não seria muito difícil imaginar OnePlus reduzindo ou atingindo o mesmo ponto de preço. É uma tática que a empresa vem empregando no mercado de smartphones com aparelhos semelhantes.

Design redondo provocado em esboços anteriores

A marca irmã Oppo tem relógios quadrados

Em 2015, surgiram esboços para mostrar um smartwatch redondo, mostrando que o fabricante estava trabalhando em um relógio de alguma descrição. Esses esboços foram ressurgidos recentemente, pelo próprio OnePlus, e podem ser uma indicação de que o fabricante não está seguindo o mesmo caminho que o Oppo.

Esses mesmos esboços foram mostrados em segundo plano no evento de lançamento do OnePlus 8T, enquanto a empresa anunciava o próximo lançamento do relógio em outubro de 2020.

Se for realmente um relógio redondo, veria a empresa ter uma abordagem diferente para Oppo. Os smartwatches de sua empresa irmã têm quadrados arredondados e parecem muito mais com o Apple Watch, trazendo uma tela quadrada para o mercado Wear OS, onde a maioria dos relógios é atualmente redonda.

OnePlus parece estar indo na mesma direção que empresas como Fossil e Mobvoi, que preferem dispositivos redondos de aparência tradicional.

Integração mais ampla do ecossistema

Wear OS

Uma mensagem importante do OnePlus ao longo de 2020 foi seu desejo de trazer um senso de coesão entre as várias categorias de produtos. Basicamente, fazer muitos tipos de produtos que falam uns com os outros, sejam TVs, fones de ouvido, relógios ou smartphones.

Em uma entrevista sobre o próximo smartwatch, o CEO da empresa disse: "O que estamos tentando fazer é trabalhar com o Google para tentar melhorar a conectividade entre o ecossistema Wear OS, Android TV e smartphones Android para criar essa capacidade para um dispositivo melhor interoperabilidade entre os ecossistemas. "

Na mesma discussão, Lau afirmou que o OnePlus está trabalhando para melhorar o Wear OS, o que praticamente confirma que o relógio será construído na plataforma wearable do Google. Exatamente como ele se encaixa e se integra ao ecossistema mais amplo do Google, Android e OnePlus ainda está para ser visto.

Dada a tendência dos relógios Wear OS recentes, ficaríamos surpresos se não atingisse todas as palavras e recursos da moda do fitness também. Espere ver monitores de freqüência cardíaca, GPS e rastreamento do sono, no mínimo.

Um sinal claro de que um dispositivo está prestes a ser lançado: dois modelos OnePlus Watch passaram pela certificação no BIS da Índia.

Pete Lau confirmou no Twitter que o relógio será lançado no início de 2021 .

Em uma entrevista, o CEO Pete Lau afirmou que está procurando melhorar o Wear OS e não apenas lançar sua própria plataforma de software smartwatch.

Durante o lançamento do OnePlus 8T, o fabricante praticamente confirmou que revisitaria a ideia de lançar um smartwatch e provocou sua existência.

Voltando no tempo, até 2014. O primeiro vislumbre de um dos primeiros designs de smartwatch apareceu on-line há mais de cinco anos.

Escrito por Cam Bunton.