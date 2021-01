OnePlus Watch passa pela certificação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tão aguardado smartwatch OnePlus está se aproximando do lançamento, e a evidência mais recente de sua existência é que agora ele passou pela certificação no site de certificação BIS da Índia.

O desenvolvimento foi identificado por informantes frequentes, @StuffListings no Twitter e indica que há duas variantes planejadas: W501GB e W301GB.

Sim! O OnePlus Watch realmente chegará em breve na Índia. Identifiquei as 2 variantes (W501GB, W301GB) no site de certificação BIS da Índia.

Sinta-se à vontade para retuitar. #OnePlus #OnePlusWatch pic.twitter.com/I0tQBmGBdO - Mukul Sharma (@stufflistings) 21 de janeiro de 2021

O que esses dois números de modelo significam ainda não foi revelado. Podem ser diferentes tamanhos de caser ou especificações diferentes, como um modelo LTE e uma versão não-LTE.

O OnePlus praticamente confirmou a existência de um smartwatch em breve, então o fato de que será um produto real não está em dúvida.

Em um de seus recentes lançamentos de smartphones, a empresa deu uma forte indicação de que o relógio está em desenvolvimento antes de confirmar que seria lançado no início de 2021.

O que sabemos é que ele executará a plataforma Wear OS do Google. O CEO da OnePlus, Pete Lau, confirmou isso em uma entrevista, afirmando que quer tentar um Wear OS melhorado, ao invés de optar por seu próprio software.

É um movimento semelhante ao adotado por sua empresa irmã, Oppo, que lançou seus próprios relógios Wear OS em 2020 executando uma versão personalizada do Wear OS. Seu software era muito parecido com o Google, mas, ao mesmo tempo, tinha sua própria visão distinta da interface do usuário.

Embora o OnePlus Watch, sem dúvida, seja atraente para a legião de fãs da empresa, ainda não se sabe se ele terá apelo entre uma base de consumidores mais ampla em um mercado dominado pelo Apple Watch.

Escrito por Cam Bunton.