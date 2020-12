OnePlus confirma que seu primeiro smartwatch chegará em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um smartwatch OnePlus finalmente estará disponível "no início do próximo ano".

Após anos de rumores, incluindo o aumento das especulações nos últimos meses, o CEO da OnePlus , Pete Lau, confirmou que a empresa está construindo seu primeiro wearable e que não teremos muito tempo para esperar.

Ele postou um tweet que revelou que a empresa está fazendo um relógio e que "desejos se tornam realidade".

Muitos de vocês disseram que queriam um relógio e, como devem ter ouvido no fim de semana, estamos fazendo um para ser lançado no início do próximo ano. Os desejos se tornam realidade. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 de dezembro de 2020

O boato mais recente do smartwatch OnePlus surgiu no fim de semana passado. Em entrevista à Input, Lau revelou que sua empresa está trabalhando em estreita colaboração com o Google no Wear OS e, embora tenha explicado que era principalmente para garantir uma melhor conectividade entre a plataforma e os telefones OnePlus, também foi visto como uma pista para o desenvolvimento de um novo dispositivo.

Este foi um grande negócio, pois foi sugerido anteriormente que um relógio OnePlus não funcionaria no sistema do Google.

Não estamos totalmente quando veremos o novo relógio revelado. Normalmente sugerimos que ele fizesse uma aparição no Mobile World Congress em Barcelona, mas foi transferido de seu horário normal de final de fevereiro para o verão, graças à pandemia em andamento.

Há outro MWC, no entanto, programado para Xangai em fevereiro. Talvez o OnePlus chinês o estreie lá.

Escrito por Rik Henderson.