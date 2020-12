Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois que reclamações anteriores indicaram que o próximo smartwatch OnePlus não funcionaria no Google Wear OS, uma entrevista recente concedida pelo CEO da empresa, Pete Lau, agora sugere o contrário.

Falando à Input , o chefe do OnePlus confirmou que o dispositivo realmente usaria uma versão do sistema operacional smartwatch do Google e também deu a entender que está trabalhando diretamente com o parceiro em melhorias para a plataforma.

Embora os detalhes não sejam exatamente detalhados neste estágio, Lau sugeriu que conversas ocorreram sobre como melhorar a forma como o Wear OS se comunica com telefones Android e Android TV.

“O Wear OS definitivamente tem espaço para melhorar”, disse ele na entrevista.

"O que estamos tentando fazer é trabalhar com o Google para tentar melhorar a conectividade entre o ecossistema Wear OS, Android TV e smartphones Android para criar essa capacidade de melhor interoperabilidade de dispositivos entre os ecossistemas. Isso foi algo considerado muito positivamente do lado do Google também, então esta é a direção que estamos tentando desenvolver, mas não temos mais do que podemos compartilhar sobre isso agora ", continuou Lau.

A cabeça OnePlus está de fato correta sobre o Wear OS exigindo melhorias, como mostra o domínio sustentado da Apple no mercado de smartwatches, embora se a melhor interoperabilidade entre o ecossistema Android seja algo que coloca o sistema operacional em um caminho melhor, naturalmente, ainda está para ser visto.

No mínimo, é encorajador ver o Google aberto a trabalhar com parceiros para ajudar a melhorar a experiência obsoleta de smartwatch que é oferecida nos últimos anos. E com a aquisição do Fitbit recebendo a aprovação da UE esta semana, também estamos um passo mais perto - dedos cruzados - de um foco renovado em fitness do gigante dos motores de busca.

Escrito por Conor Allison.