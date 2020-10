OnePlus definitivamente talvez esteja trabalhando em um smartwatch (de novo)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus deu sua maior dica de que está trabalhando em um smartwatch (de novo). Durante o evento de lançamento do OnePlus 8T em 14 de outubro, a empresa fez questão de desenterrar os antigos rumores sobre um smartwatch antes de dizer que ele está pronto para se expandir para outras categorias de produtos em breve.

Logo após anunciar a versão limitada Gray Ash do OnePlus Nord , o fabricante disse que estava "procurando construir" seu "ecossistema de produtos" antes de colocar os primeiros esboços do OnePlus watch na tela verde atrás do host de vídeo.

Foi então afirmado - como muitos seguidores da empresa já sabem - que seu plano original de lançar um smartwatch em 2015 foi descartado, antes de dizer que "os planos podem mudar". Você pode ver essa dica no vídeo abaixo por volta da marca de 8:28.

Graças aos comentários feitos por alguns executivos da empresa na preparação para o lançamento do OnePlus Nord, já sabíamos que o OnePlus tem um plano para ampliar seu ecossistema .

Ela tem a visão de criar dispositivos inteligentes que se conectam perfeitamente uns com os outros, sejam eles telefones, produtos domésticos inteligentes, TVs inteligentes (que já foi lançada) e agora - provavelmente - smartwatches.

A aparência exata desse smartwatch ainda não foi anunciada. OnePlus costuma usar a linguagem de design e tecnologia semelhantes à de sua empresa irmã, Oppo, o que pode significar que vamos ter um Apple Watch semelhante.

Vamos mantê-lo atualizado conforme mais dicas - oficiais ou não - forem descartadas.

Escrito por Cam Bunton.