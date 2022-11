O Motorola Moto Watch 70 parece muito familiar e é super barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - À primeira vista, seria fácil confundir o Moto Watch 70 com um Apple Watch, mas é aí que terminam as semelhanças.

A Motorola ainda não anunciou oficialmente o Moto Watch 70, mas ele já está com a capa quebrada no site da Best Buy Canada. Ali ele está listado como vendido por $99 canadenses, o que o torna em torno de $75 nos Estados Unidos e ainda menos se ele atravessar a lagoa. Mas embora este smartwatch furtivo possa parecer um relógio da Apple, ele não é muito.

A Motorola diz que os usuários desfrutarão de 23 modos esportivos diferentes para rastreamento de atividades enquanto o IP67 de resistência à água, o monitor de freqüência cardíaca e o GPS incorporado assinalam todas as caixas principais. Há também uma duração da bateria de cerca de 10 dias, provavelmente porque este smartwatch não funciona com um sistema operacional importante. Isso significa que não há nenhum sistema operacional Wear aqui, e isso significa que é improvável que você esteja instalando qualquer nova aplicação, também.

Mas se um smartwatch básico é o que você está procurando, esta pode ser a resposta. O preço não é ruim considerando os sensores que o Moto Watch 70 tem a oferecer, mas se você estiver procurando por capacidades semelhantes às do relógio Apple com base nessa estética decididamente semelhante ao relógio Apple, é provável que você acabe desapontado.

Embora o Moto Watch 70 esteja de fato listado no site canadense da Best Buy, você não pode realmente comprá-lo. Espera-se que isso mude quando a Motorola chegar a anunciar a coisa em algum momento no futuro próximo.

Escrito por Oliver Haslam.