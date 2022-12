O novo relógio Huawei smartwatch armazenará os fones de ouvido dentro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vídeo prático revelou um novo e estranho produto Huawei que usa um relógio inteligente como estojo de carga para os fones de ouvido, apropriadamente chamado de Huawei Watch Buds.

Por mais incomum que pareça, ele pode realmente revelar-se bastante útil. No mínimo, é uma coisa a menos para lembrar de carregar, e também economizará algum espaço de bolso valioso.

No início, assumimos que isto seria algum tipo de demonstração tecnológica que chamaria a atenção, impressionando as pessoas em um show como o CES, mas destinado a nunca chegar às prateleiras do varejo.

Entretanto, a Huawei reconheceu a existência de seus Watch Buds desde que o vídeo foi ao ar. A marca publicou um vídeo teaser em sua conta Weibo que mostra um relance do relógio antes de prometer uma revelação em 2 de dezembro de 2022.

Infelizmente, este evento agora foi adiado, alegadamente como um sinal de respeito ao ex-Secretário Geral da CCP, Jiang Zemin, que faleceu em 30 de novembro.

Isto significa que precisaremos esperar um pouco mais para aprender mais, mas a provocação definitivamente despertou nosso interesse.

O que podemos dizer no momento é que o desenho lembra a série Huawei Watch GT 3, com uma coroa digital e uma leve curva para o mostrador.

Há uma chance decente de que este produto também possa chegar à Europa. Notebookcheck relata que a Huawei procurou uma marca registrada européia para o dispositivo.

Como é norma para os dispositivos Huawei, é provável que ele seja lançado pela primeira vez na China, antes de chegar a outras regiões alguns meses depois. Seja qual for o caso, estamos ansiosos para aprender mais.

Escrito por Luke Baker.