Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei revelou um par de novos modelos para se juntar a sua popular linha de relógios de rastreamento de fitness. E estes dois são todos sobre os materiais de luxo.

Há o Huawei GT 3 Pro Titanium, um modelo de 46,6mm que vem com a escolha de bandas de fluoroelastômero, couro ou titânio, e depois o menor Huawei GT 3 Pro Cerâmico de 43mm.

Design inteligente, eles não são nada parecidos, mas apresentam todos os mesmos sensores e interface de rastreamento de fitness.

O modelo feito em titânio apresenta um design que lembra o GT 2 Pro lançado há um ano, com seu invólucro de titânio e seus tampões esculpidos e angulados.

O relógio GT 3 Pro Cerâmico é algo completamente diferente. A caixa e a alça de ligação são feitas de algo chamado nano cristalino de cerâmica.

Como qualquer tecnologia feita com este material, o processo de fabricação envolve calor, pressão e muito tempo. O resultado final é um relógio inteligente que parece diferente de qualquer outra coisa que já vimos antes.

No entanto, os acentos dourados podem não ser do gosto de todos. E para aqueles que não querem uma pulseira de cerâmica, há uma pulseira de couro branco que você pode usar em seu lugar.

Ambos os relógios possuem um vidro de cristal de safira sobre o mostrador para um acabamento durável e resistente a arranhões, e ambos têm partes inferiores de cerâmica.

Ambos os relógios são resistentes à água, apresentando resistência à água e ao pó IP68 e à impermeabilização 5ATM. Além disso, estes são os primeiros relógios Huawei recomendados para mergulho livre, com até 30 metros de profundidade.

Quanto à tecnologia do sensor, é tudo construído em torno do sistema de sensores TruSeen 5.0+, que incorpora oito fotodíodos e dois conjuntos de fontes de luz LED combinados com AI para garantir que o rastreamento da saúde seja todo super preciso.

Isso significa o monitoramento da freqüência cardíaca durante todo o dia, a capacidade de ler a saturação de oxigênio no sangue e o rastreamento do sono.

Ambos também estão equipados com mais de 100 modos de treino, com conhecimentos mais profundos sobre corrida e ciclismo, além de novos modos de golding e mergulho livre.

Como o Watch GT 3, eles apresentam o treinador de corrida inteligente que carrega um plano de treinamento personalizado para seu pulso, e depois se adapta com base em seu próprio desempenho.

Do ponto de vista técnico, eles também são similares, mas não idênticos. Por exemplo, ambos têm resolução redonda de 466 x 466 mostradores AMOLED, mas o maior tem 1,43 polegadas contra 1,32 polegadas no menor.

O maior também apresenta uma bateria maior, o que significa maior vida útil da bateria. Com o uso geral, o modelo maior ficará 14 dias entre as cargas, onde a versão cerâmica ficará cerca de 7 dias.

Ambos também são carregados com HarmonyOS 2, o que significa que suporta Petal Maps para navegação curva a curva em seu pulso, além de respostas inteligentes a mensagens de texto.

Os preços são muito caros, o que é ótimo para materiais de alta qualidade. A versão em titânio estará disponível para compra a partir de 30 de maio com uma etiqueta de preço de apenas £299. A edição em cerâmica começa em £429, e estará disponível a partir de 8 de junho.

Escrito por Cam Bunton.