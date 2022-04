Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei anunciou através das mídias sociais que lançará uma nova adição à sua linha smartwatch na China no dia 28 de abril. E deu um pico em um de seus destaques.

O novo relógio - chamado Huawei Watch GT 3 Pro - foi provocado na Weibo pela empresa, juntamente com um vídeo que mostra uma pessoa mergulhando no oceano, juntamente com um gráfico de profundidade em tempo real enquanto a pessoa nada até a superfície.

Este gráfico mostra uma profundidade de até 30 metros, sugerindo que a Huawei pode muito bem incluir a medição precisa da profundidade de mergulho em seu próximo smartwatch.

Outros detalhes, infelizmente, são escassos. Em gerações anteriores de relógios (como com o GT 2 Pro e o Watch 3 Pro - por exemplo), o modelo "Pro" geralmente significa um relógio mais volumoso, mais premium com capacidades mais avançadas de rastreamento de aptidão física e materiais de caixa e bracelete premium.

Ainda assim, esperávamos que fosse esse o caso do GT 3 Pro (vs. o Relógio GT 3), e isso geralmente também significa uma etiqueta de preço mais alto.

A Huawei tem investido muito em fitness e saúde nos últimos anos, e construiu um enorme campus dedicado especificamente à coleta de dados e à análise de uma multiplicidade de diferentes tipos de exercícios e esportes.

Isto tem - até agora - culminado em relógios de corrida muito capazes e planos de treinamento inteligentes, e o último teaser para o próximo relógio sugere que a Huawei tem uma visão para servir esportes muito além da norma.

Escrito por Cam Bunton.