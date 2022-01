Huawei Watch GT Runner é o relógio de corrida mais avançado da empresa até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito notamos em nossas análises do Huawei Watch recentemente a capacidade dos dispositivos para os corredores. Com sensores precisos e avançados, eles oferecem muito para quem deseja utilizá-los para essa finalidade. Com o relógio mais recente, o GT Runner, a empresa está desenvolvendo ainda mais isso.

De muitas maneiras, o Watch GT Runner é o Watch GT 3 , mas construído com materiais diferentes e com foco mais dedicado na corrida.

A caixa de 46 mm é à prova d'água até 5 ATM (50 metros), feita de fibra de polímero, tem apenas 11 mm de espessura e pesa apenas 38,5 gramas sem a pulseira. Isso é cerca de 4 gramas mais leve que o GT 3 e quase 16 gramas mais leve que o Huawei Watch 3 . Em outras palavras, ele foi projetado para ficar no seu pulso e você não percebe que está lá.

Apesar disso, ele ainda possui uma quantidade impressionante de tecnologia, incluindo o mais recente sensor óptico TruSeen 5.0 da Huawei na parte inferior.

Este sistema de sensor possui oito diodos de detecção de luz em um círculo ao redor da unidade de luz LED no centro e permitiu que a Huawei oferecesse monitoramento de frequência cardíaca baseado no pulso realmente preciso.

Também procura oferecer o rastreamento GPS mais preciso disponível em qualquer smartwatch. Ao combinar o suporte de posicionamento GNSS de banda dupla para todos os cinco principais sistemas de satélite - incluindo GPS, Glonass e Galileo - com um design inovador de antena flutuante, o resultado prometido é um sistema de rastreamento de rotas super preciso e responsivo.

Este design de 'antena flutuante' faz com que a antena saia do corpo principal do relógio e passe pelas alças da pulseira do relógio, em vez de ficar presa dentro da própria caixa do relógio. A Huawei diz que este design "reduz significativamente o peso e a interferência", mas também melhora a conectividade e o desempenho do GPS.

Outros destaques de hardware incluem uma tela OLED brilhante de 1,43 polegadas com uma impressionante resolução de 466x466 e uma bateria que pode durar duas semanas entre as cargas. E quando precisar carregar, carregará convenientemente em um disco magnético sem fio ou na parte traseira de um telefone com carregamento sem fio reverso.

Combinado com o hardware altamente capaz, a Huawei também desenvolveu uma série de métricas e planos diferentes voltados especificamente para corredores, mas corredores de todas as habilidades.

Ele tem seu próprio 'Índice de Habilidade de Corrida' que usa sua cadência, frequência cardíaca, ritmo e forma para determinar o quão bom você é um corredor, mas pode combinar isso com um plano de corrida dinâmico.

Você pode se inscrever em um plano de corrida no Huawei Health e ele se adaptará e mudará com base no seu desempenho e condicionamento físico, fornecendo um plano e cronograma para ajudá-lo a atingir qualquer meta que você tenha. Existem planos de 5k, 10k, meia maratona e maratona, além de sessões individuais de dificuldade variada que você pode acessar.

Huawei Watch GT Runner estará à venda na Europa em breve e custará € 299. O preço e a disponibilidade do Reino Unido ainda não foram anunciados.

Escrito por Cam Bunton.