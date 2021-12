Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa chinesa Huawei anunciou o smartwatch Watch D, durante evento no Twitter no dia 23 de dezembro.

O smartwatch Watch D tem um design retangular, mais parecido com o Apple Watch do que os últimossmartwatches Galaxy da Samsung , mas vem com a capacidade de não apenas fazer uma leitura de ECG, mas também fazer uma leitura de pressão arterial.

Até agora, apenas a Samsung entregou um smartwatch no espaço do consumidor que oferece uma leitura da pressão arterial na braçadeira. Há rumores de que a Apple o oferecerá em um futuro Apple Watch , mas, por enquanto, é um recurso smartwatch da Samsung. A tecnologia da Samsung é aprovada pelo FDA e, portanto, pode ser oferecida nos Estados Unidos, embora atualmente a tecnologia da Huawei só tenha sido aprovada pelo equivalente na China.

O Huawei Watch D foi o assunto de uma série de rumores antes de sua revelação, então seu design não será uma surpresa para aqueles que seguem as especulações. Ele oferece uma resistência IP68 à água e à poeira e vem nas opções de cores preto e branco.

Reconhecendo mais de 70 exercícios, o Watch D oferece recursos que incluem monitoramento de frequência cardíaca, rastreamento do sono e ECG e recursos de pressão arterial que mencionamos anteriormente.

Atualmente não está claro se o Huawei Watch D aparecerá no Reino Unido, Europa ou Estados Unidos - suspeitamos que o último seja improvável ou pelo menos não com o recurso de pressão arterial, embora esteja à venda na China em 25 de dezembro de 2021 e custa 2988 Yuan Chinês, que ronda os £ 350 e $ 470.