Huawei continua seu esforço de fitness com Watch GT 3

(Pocket-lint) - Junto com o Huawei Nova 9 e um par de fones de ouvido bastante elegantes, o fabricante também anunciou uma nova série de rastreadores de fitness do tipo smartwatch.

O Huawei Watch GT 3 continua de onde parou com o GT 2 Pro de 2020 e adiciona alguns recursos que vimos lançados na série Watch 3 no início do ano.

Existem dois modelos de Watch GT 3, ambos apresentando telas totalmente redondas, caixas de aço inoxidável e partes inferiores de cerâmica. Ambos também apresentam a mesma configuração de dois botões, que inclui a coroa giratória e um segundo botão voltar.

É no tamanho e no estilo que os dois relógios diferem. O maior dos dois possui um case de 46 mm, uma tela completamente plana com um índice angular ao redor da tela e é o mais poderoso dos dois.

O modelo menor de 42 mm tem uma abordagem mais elegante e possui uma lente de vidro arredondada que se curva para baixo nas bordas, semelhante ao relógio 3 padrão .

Ambos são projetados para serem leves e elegantes, com o maior medindo apenas 11 mm de espessura e o menor com 10,2 mm, e ambos os relógios pesando menos de 45g sem pulseira (42,6g e 35g respectivamente).

No entanto, é no desempenho de rastreamento de condicionamento físico que esses dois relógios buscam liderar o mercado, e essa capacidade é alimentada pelo novo sensor TruSeen 5.0+ da Huawei na parte inferior do relógio.

Este sensor possui o dobro de receptores de sinal de luz da última versão, o que significa que ele pode detectar com mais precisão sua frequência cardíaca e spO2. Na verdade, a Huawei diz que tem uma precisão de 5 bpm, mesmo com treinos de alta intensidade, corrida e natação.

A isso se juntam um GPS de cinco sistemas de banda dupla para oferecer o mesmo rastreamento de localização de alta precisão que vimos no Watch 3 Pro. Se for algo assim no monitoramento de treino real, será muito bom.

Em comparação com o GT 2 Pro de 2020, a Huawei diz que a precisão da localização foi melhorada em 50 por cento, e isso também significa que o tempo inicial que leva para se fixar na sua posição no início de um treino também é muito mais rápido.

Além do mais, se você se perder durante uma caminhada ou corrida em uma trilha, poderá habilitar um recurso de navegação de retorno da rota que o levará de volta ao seu ponto de partida.

Tal como acontece com os modelos anteriores, existem mais de 100 modos de treino para selecionar, desde a habitual corrida e ciclismo até atividades mais obscuras como o skate e várias formas de dança.

Dito isso, a Huawei está realmente empenhando-se nas capacidades de corrida para 2021, melhorando em uma área onde já tem um forte desempenho.

Com os novos relógios e a Huawei Health, ele começará a rastrear seu histórico de desempenho pessoal e poderá usar esses dados para criar um plano de corrida personalizado.

Quer você queira ficar 5K ou 10K mais rápido, ele vai construir um plano sob medida para você, e pode até adaptá-lo em tempo real enquanto você faz os treinamentos, avaliando seu desempenho e condição constantemente ao longo do curso.

O Huawei Health também fornecerá atualizações de condições, bem como medirá seu VO2 Máx, efeito de treinamento aeróbio e anaeróbio e o tempo de recuperação necessário entre as sessões. Também existe algo chamado Índice de Habilidade de Corrida, que mostra como você está melhorando na corrida.

Isso se junta ao acompanhamento de atividades e condicionamento durante todo o dia e é adicionado a este ano por um Trevo de Vida Saudável mais holístico. Isso toma o lugar dos anéis e se concentra não apenas em quão ativo você é, mas em quão descansado e hidratado você está.

Claro, você ainda obtém monitoramento de estresse, rastreamento de sono, detecção de SpO2 e até mesmo um alerta de FC anormal se seu batimento cardíaco estiver irregular. Há também o rastreamento do ciclo menstrual.

Para usuários externos, você obtém horários precisos do pôr do sol / nascer do sol, rastreamento de marés, fases da lua e alertas de mau tempo.

Isso tudo em adição às coisas usuais do smartwatch, como chamadas via Bluetooth, notificações no seu pulso e aplicativos no relógio, incluindo música off-line.

A vida da bateria é sempre um grande foco para a Huawei em seus relógios modernos, e o Watch GT 3 não é diferente.

O modelo maior de 46 mm pode ir até 14 dias no modo smartwatch padrão ou até oito dias com uso realmente pesado. O modelo menor de 42 mm pode durar sete dias no modo smartwatch padrão ou quatro dias com uso intenso.

O Huawei Watch GT 3 de 42 mm e 46 mm estará disponível para compra com várias cores e faixas de materiais para ajudar a individualizar seu estilo. Eles são lançados em 10 de novembro, com preços a partir de £ 209 ou £ 229, dependendo do modelo de tamanho que você escolher.