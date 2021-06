Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei realizará um evento no início de junho, onde provavelmente se concentrará em seu próprio HarmonyOS e em como seus telefones podem funcionar sem acesso aos serviços do Google Play. O HarmonyOS pode alimentar muitos dispositivos inteligentes, no entanto, incluindo relógios como o Huawei Watch 3, que vazou recentemente.

O IT Home compartilhou fotos do próximo relógio. Ele mantém o corpo circular de seu antecessor, mas, como o teaser da Huawei indicou, ele adiciona um mostrador em coroa no lado superior direito. O mostrador do relógio com atalhos de aplicativos também está visível, assim como o painel de notificação suspenso que mostra um alerta do WeChat.

Provavelmente estará rodando uma versão do Harmony OS, talvez até a atualização 2.0 esperada para ser revelada em breve. A Huawei usa seu próprio “LiteOS” personalizado em seus smartwatches, mas seria interessante ver o HarmonyOS no próximo smartwatch da Huawei. Isso provavelmente resultaria em mais aplicativos para o hardware usado no pulso da Huawei, talvez até mesmo um aplicativo WeChat. (Esse serviço está disponível apenas na China.)

A Huawei apresentará formalmente o HarmonyOS em 2 de junho de 2021, portanto, esperançosamente, aprenderemos mais em breve. Enquanto isso, confira nossa análise do Huawei Watch GT 2. Também temos um guia sobre os melhores smartwatches e HarmonyOS.

Escrito por Maggie Tillman.