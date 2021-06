Huawei Watch 3 é o primeiro smartwatch HarmonyOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei está continuando sua campanha no mercado de condicionamento físico e vestíveis com o primeiro relógio desenvolvido com seu próprio software HarmonyOS. Como você pode perceber pelo nome e pela falta de GT em qualquer lugar do apelido, a Huawei vê isso como uma nova direção.

Como seus predecessores , o Watch 3 apresenta uma face completamente redonda, mas crucialmente também uma moldura super fina em torno dela. Uma grande melhoria em relação à série Watch GT anterior é a tela.

É uma grande tela AMOLED de 1,43 polegadas que pode atingir brilho máximo de 1000nits e - mais importante - também taxas de atualização de 60Hz. Isso significa que você não verá as mesmas animações intermitentes que economizam bateria neste relógio. Também é nítido com 326 pixels por polegada.

A caixa de aço inoxidável é coberta com vidro curvo endurecido no modelo regular, enquanto a versão maior Pro apresenta vidro safira mais resistente e uma parte inferior de cerâmica.

Uma nova adição é a coroa rotativa na borda direita. É semelhante em aparência e função à coroa digital da Apple.

Você pode girá-lo e pressioná-lo para controlar vários elementos da interface na tela, o que significa que você não precisa usar a tela de toque se não for conveniente.

A Huawei chama este relógio de comunicador autônomo, o que significa que você pode usá-lo longe do seu telefone graças ao eSIM integrado.

Isso permitirá que você faça streaming de música usando o Huawei Music e também receba chamadas, sem que seu telefone esteja por perto. Não temos certeza de quais operadoras em qual mercado oferecerão suporte a essa funcionalidade eSIM no lançamento, mas essa imagem deve ficar clara em breve.

Como era de se esperar, também há recursos integrados do Huawei Health. Você pode acompanhar 17 treinos no modo Profissional, oferecendo rastreamento de dados completo, com 85 dos chamados modos personalizados que são um pouco mais vagos na captura de dados.

Você também obtém freqüência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, rastreamento de estresse e spO2, rastreamento de sono, além de detecção automática de queda e chamada SOS.

Já o software HarmonyOS traz consigo uma interface totalmente nova. Huawei Watch 3 vem com AppGallery pré-instalado para que você possa instalar aplicativos diretamente em seu pulso. Esses aplicativos são então exibidos em uma grade em vez de uma lista e oferecerão aplicativos de terceiros no lançamento.

Todos esses recursos adicionais do smartwatch e a tela de maior taxa de atualização significam que você não terá a mesma duração da bateria Huawei no modo smartwatch normal.

Dito isso, os três dias de uso neste modo normal ainda são melhores do que os oferecidos por relógios como Wear e Apple.

Além disso, no modo ultralongo, você pode aumentar para 14 dias. Este modo essencialmente restringe os novos recursos de redução de energia, fazendo com que o Watch 4 pareça muito mais com os relógios Watch GT. Assim, você ainda pode ver o tempo, rastrear uma corrida e usá-lo.

O H uawei Watch 3 estará disponível nos modos Active, Classic e Elite que vêm com couro, metal, tecido de náilon e tiras de silicone (dependendo de qual você escolher).

Também existe uma versão Pro adicional. Ele vem com uma caixa maior de 48 mm feita de Titanium, mas também possui GPS de canal duplo para um rastreamento GPS mais preciso.

Ele também pode durar até 5 dias em seu modo smartwatch normal. Como os predecessores, o Watch 3 será compatível com telefones Android e iOS por meio do aplicativo Huawei Health.

Escrito por Cam Bunton.