Huawei Watch GT 2 Pro traz safira e titânio premium a um preço acessível

(Pocket-lint) - A Huawei adicionou mais um smartwatch ao seu portfólio Watch GT , e este apresenta alguns detalhes de dar água na boca, com uma lista de materiais que parece ter saído diretamente de um catálogo de relógios suíços.

O modelo mais recente é chamado de Huawei Watch GT 2 Pro e apresenta uma caixa feita de titânio que é tampada com uma lente de cristal de safira e uma parte inferior de cerâmica.

Combinado, isso significa que este é um dos relógios mais duráveis da Huawei até hoje, com vidro que não risca facilmente e uma caixa que é leve e robusta.

Ele vem em duas versões: Classic e Sport. O primeiro vem com uma pulseira de couro (com uma pulseira de borracha adicional para quando você quiser fazer exercícios), enquanto o último vem com apenas a pulseira de borracha / elastômero.

A parte inferior do relógio foi completamente redesenhada, oferecendo aquela superfície de cerâmica brilhante e atraente e removendo os pontos de contato físicos para carregar. Em vez disso, o relógio GT mais recente suporta carregamento sem fio adequado por meio de uma base magnética (ou você pode carregá-lo em seu telefone se ele tiver carregamento sem fio reverso).

Essa não é a única razão para o redesenho. Assim como vimos na Samsung e na Apple nos últimos anos, o hardware de monitoramento da frequência cardíaca melhorou drasticamente em termos de desempenho e estética aqui também.

Neste caso específico, a Huawei chama seu hardware de monitoramento de frequência cardíaca de TruSeen, e esta versão é TruSeen 4.0+, e adiciona LEDs mais poderosos, sensores com maior eficiência energética e leituras mais precisas. Ele também lê a saturação de oxigênio no sangue (SpO2).

Em combinação com algum aprendizado de máquina, o relógio Huawei pode agora acompanhar sua frequência cardíaca ao longo do dia e fornecer dados melhores durante todo o dia, bem como métricas mais precisas para quando você estiver se exercitando.

Um dos maiores pontos de venda do GT 2e, quando foi lançado, era a infinidade de modos de rastreamento esportivos disponíveis e com o GT 2 Pro isso continuou.

Ele pode rastrear mais de 100 atividades diferentes, mas alguns desses esportes mais marginais tiveram os dados de rastreamento bastante aprimorados. Por exemplo, há métricas de esqui mais aprofundadas para esquiadores e snowboarders de downhill e cross country.

Os jogadores de golfe obtêm um novo modo de driving range que pode mostrar sua velocidade / tempo de swing, bem como dados de backswing e downswing para ajudar a melhorar sua forma.

Se você sair para uma corrida ao ar livre - seja em trilha ou estrada - ou se fizer qualquer caminhada, caminhada ou passeio de bicicleta ao ar livre, há também um novo navegador offline que pode ajudá-lo a encontrar um trajeto de volta ao seu ponto de partida, que é ótimo se acontecer de você se perder um pouco.

Ele tem uma tela OLED totalmente redonda como nos modelos anteriores e - é claro, sendo um Watch GT - a duração da bateria é imensa. Você terá até 30 horas de uso constante de rastreamento GPS ou cerca de 14 dias de uso diário médio de smartwatch com uma bateria totalmente carregada.

O Watch GT 2 Pro estará disponível para compra este mês, com preços fixados em € 329 e € 349 na Europa para os modelos Sport e Classic, respectivamente.

Escrito por Cam Bunton.