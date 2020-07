Huawei Watch GT 2e é um roubo na Amazon hoje, até apenas £ 105

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como parte dos acordos de verão da Amazon hoje, os relógios Watch GT de segunda geração da Huawei estão à venda. Este desconto inclui o Watch GT 2 menor e o Watch GT 2e mais acessível.

O Watch GT 2e da Huawei já era um dos relógios inteligentes com foco em esportes de melhor valor no mercado e, hoje, na Amazon, você o economizará ainda mais. Para o acordo diário de hoje, você pode comprar um por apenas £ 104,99, ou seja, £ 55 em relação ao preço original. Confira a oferta na Amazon aqui .

O Watch GT 2e é um dos rastreadores mais versáteis do mercado, oferecendo até 85 tipos diferentes de rastreamento de atividades, e isso inclui atividades menos formais como skate, parkour e várias formas de dança.

É resistente à água até 5 caixas eletrônicos e parece bastante impressionante em sua cor verde menta (em nossa opinião).

Ele também possui um rastreador de SpO2 para medir a saturação de oxigênio no sangue, além de monitoramento da freqüência cardíaca durante todo o dia e rastreamento do sono. É compatível com telefones Android e iOS e tem bateria de longa duração. Ao contrário de muitos relógios inteligentes, ele pode durar até duas semanas com carga completa antes de precisar ser encaixado.

O Watch GT 2 é a série de relógios mais premium e, como parte do acordo, foi reduzida para £ 129,99 (abaixo de £ 199) para a versão de pulseira de couro de 42 mm ou £ 149,99 (para baixo de £ 229) para o modelo de 42 mm com pulseira de estilo milanês.

Possui muitas das mesmas capacidades de rastreamento, além da longa duração da bateria. A diferença entre eles é realmente o design e os materiais usados na construção, que são mais sofisticados no modelo não-e.