Há rumores de que o Huawei Mate Watch seja lançado em outubro, executando o HarmonyOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De acordo com o boato mais recente, a Huawei está se preparando para lançar uma nova série de relógios inteligentes, adotando seu apelido frequentemente Mate em um relógio pela primeira vez.

A marca registrada do Mate Watch foi solicitada no início do ano, e um tweet do colaborador do Slashleaks @ Rodent950 no Twitter sugere que será o primeiro relógio a executar o HarmonyOS.

Se esse nome de software parece familiar, é porque ele começou a aparecer mais amplamente na época em que a parceria oficial da Huawei com o Google foi forçada a terminar. Foi apontado como o SO substituto da Huawei para Android.

Se o cronograma da Huawei se mantiver, o Mate Watch é o primeiro smartwatch movido a HongMengOS, será lançado com a série Mate 40.

rumores dizem que isso aconteceria durante o Dia Nacional da China. # HuaweiMate40Series #HuaweiMateWatch - Teme (特米) (@ RODENT950) 23 de junho de 2020

O vazador sugere no tweet que não apenas o Mate Watch será lançado juntamente com a série Mate 40, mas também será anunciado em 1º de outubro.

Vale a pena notar, dado o quão desconhecido o vazador é para nós, somos duvidosos sobre esse boato.

Com isso dito, a Huawei anunciou oficialmente o HarmonyOS como uma plataforma para dispositivos interconectados inteligentes há quase um ano, e já está em uso em TVs inteligentes que vende na China.

Os relógios atuais da Huawei já executam um software Huawei personalizado chamado LiteOS, que - novamente - é uma plataforma leve usada para vários dispositivos conectados inteligentes. De várias maneiras, o HarmonyOS é seu sucessor natural.

Embora exista a possibilidade de o HarmonyOS substituir o LiteOS nos relógios da Huawei, a interface do usuário com a qual os clientes interagem pode não precisar ser alterada e, portanto, permanece praticamente a mesma do lado de fora.

Se esse software / interface externo mudasse, isso seria mais surpreendente, dado o desenvolvimento necessário para adicionar novos recursos e capacidades. Especialmente com a atualização mais recente que veio com o Watch GT 2e, adicionando uma infinidade de novos modos de rastreamento esportivo e mostradores de relógio.

Se o HarmonyOS for mais eficiente em termos de energia que o LiteOS, é possível que isso leve a um relógio com gráficos e funcionalidades melhores e mais fluidos, que não perca a vida útil da bateria de duas semanas que torna os modelos atuais do Watch GT tão atraentes.

Quanto à mudança para o nome Mate, o relógio se juntaria a uma família de marcas da Huawei que abrange várias categorias de produtos; como os tablets MatePad e laptops MateBook, novamente faz sentido.

Ainda não se sabe se isso realmente acontece. Como dissemos, somos um pouco céticos, mas não ficamos completamente surpresos com nada disso.