Huawei adiciona mais esportivo Watch GT 2e à sua gama de relógios inteligentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei atualizou sua linha de relógios inteligentes para incluir novos designs, incluindo o GT 2e, projetado para a geração mais jovem e esportiva.

É fabricado em aço inoxidável, possui padrões radiais na moldura, além de uma alça integrada. Isso significa que não possui a mesma cinta de liberação rápida dos modelos anteriores. Ele foi projetado dessa maneira para torná-lo mais confortável e perfeito.

Pode demorar 14 dias sem precisar ser carregado, graças ao processador Kirin A1 de alta eficiência. Essa eficiência de energia também significa que você pode acompanhar os treinos que duram até 30 horas, se desejar. Por isso, deve sobreviver até as corridas, caminhadas e passeios mais longos. Também pode durar 24 horas tocando música.

Para o fitness focado, as opções de rastreamento da Huawei agora incluem 100 modos de treino, com opções adicionais como escalada, skate e parkour, além de detecção automática para alguns exercícios básicos, como corrida, caminhada e aparelhos elípticos.

É à prova dágua até 50 metros e pode medir sua frequência cardíaca mesmo enquanto nada. Além disso, há um monitor SpO2 dedicado para medir a saturação de oxigênio no sangue.

Outras métricas de saúde incluem freqüência cardíaca diária, sono e estresse.

Emparelhado com um telefone, você pode usá-lo como um botão do obturador remoto para tirar selfies à distância e - é claro - você pode receber notificações de smarphone no seu pulso.

O software é focado principalmente na saúde e construído internamente pela Huawei, como nos modelos anteriores do Watch GT.

Juntamente com o esportivo Watch GT 2e, a empresa também apresentou dois novos designs Champagne Gold do 42mm Watch GT2, que vêm com um sutil acabamento dourado na caixa de aço e silicone creme ou tiras de couro marrom.

O relógio GT 2e custará € 199 quando for colocado à venda, enquanto o Champagne Gold Watch GT 2 custará € 249 ou € 229 para as opções de couro ou silicone.

No Reino Unido, o GT 2e estará à venda por £ 159 a partir de 15 de abril e estará disponível para pré-venda a partir de hoje.