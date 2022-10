Agora há um aplicativo Peloton Wear OS, mas é melhor no Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários de equipamentos de fitness Peloton agora têm um novo aplicativo de relógio Wear OS que podem usar, mas isso não é nem de perto tão impressionante quanto poderia parecer.

Primeiro, a boa notícia. Agora há um aplicativo Peloton para seu Wear OS 3 wearable, como o Google Pixel Watch. O aplicativo pode detectar seu ritmo cardíaco e o que não for, como você esperaria. Você também pode usar os dados coletados por seu utensílio para informar qualquer classe de Peloton que você possa estar usando em seu telefone.

Mas as coisas começam a dar errado quando você percebe que tem que iniciar esses exercícios em seu telefone, não em seu relógio. E as coisas ficam ainda piores quando você descobre que não pode conectar seu relógio ao seu equipamento Peloton. Isso é algo que Peloton adicionou à versão do Apple Watch de seu aplicativo no início deste ano, embora você precise do hardware certo para que ele funcione.

Mas demorou um pouco para que Peloton conseguisse adicionar esse recurso ao aplicativo Apple Watch, então talvez ele chegue lá para os usuários do Wear OS, eventualmente, também.

Neste momento, o aplicativo Peloton Wear OS é mais uma coisa independente, mas se tudo isso estiver bem para você, dias felizes! Você pode baixar o aplicativo Peloton para Wear OS agora mesmo. Ele é gratuito para download e pode ser obtido hoje mesmo na Loja do Google Play.

Escrito por Oliver Haslam.