(Pocket-lint) - O Google compartilhou detalhes sobre como chegou à classificação de 24 horas da bateria que deu ao Pixel Watch, mas há uma parte específica que pode surpreendê-lo.

Essa classificação de 24 horas do Pixel Watch pelo Google agora tem algum contexto depois que a empresa atualizou seu guia sobre como melhorar a vida útil da bateria do relógio de 24 horas. Há a habitual gama de dicas sobre o que as pessoas podem fazer para tirar o máximo de minutos dessa bateria, mas a parte realmente interessante é o que o Google considera que uma típica bateria de 24 horas pode parecer.

O Google diz que sua classificação de 24 horas de duração da bateria é baseada em algumas coisas, incluindo desligar a tela sempre ligada.

240 notificações

280 verificações de tempo

Uma chamada telefônica LTE de 5 minutos.

45 minutos de treino LTE e GPS com reprodução de músicas baixadas do YouTube

50 minutos de navegação (Google Maps) enquanto conectado a um telefone via Bluetooth®️

O relógio configurado com as configurações padrão, incluindo o mostrador sempre ligado definido para desativar

Isso é notável porque até mesmo o Google solicita que as pessoas habilitem a exibição sempre ativa durante a configuração, algo que imediatamente dificulta sua capacidade de atingir essa meta de 24 horas. O fato de ter a tela iluminada o tempo todo usando bateria extra não é uma surpresa para a maioria das pessoas. Mas teria sido bom se o Google pudesse ter chegado àquelas 24 horas sem desativá-lo.

No entanto, se algo disso realmente importa pode depender de seu uso. Nosso teste Pixel Watch descobriu que o número de 24 horas estava mais ou menos correto, mesmo com a tela sempre ligada ativada. Desligá-lo também não fez uma grande diferença para os números.

