Seu relógio Pixel é um pesadelo a ser reparado se você quebrá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Pixel Watch do Google finalmente chegou, mas a desmontagem do iFixit sugere que você vai querer lidar com ele com luvas de criança em vez de correr o risco de quebrá-lo.

É verdade que nenhum relógio smartwatch é divertido de consertar. Eles são tão pequenos e complicados, mas alguns são piores do que outros e os mestres da desmontagem do iFixit, ao olharem inicialmente para o interior do primeiro relógio Pixel do Google, sugerem que ele não é um bom relógio. Não é bom de todo.

Ao desmontar o relógio Pixel, o iFixit foi rápido ao notar que a "coroa de aparência barata e uma tela que se anuncia com durabilidade questionável" não deixava as esperanças muito altas. As coisas também não melhoraram muito quando a desmontagem começou. O relatório diz que chegar à tela e à bateria era difícil, acrescentando que os manuais de reparo tornariam este tipo de coisa mais fácil. Por enquanto, pelo menos, eles estavam voando às cegas.

Isso não os impediu de desmontar o relógio Pixel, é claro, mas não foi um momento divertido. Tanto a tela quanto a bateria exigiam a remoção de braçadeiras e contatos minúsculos, por exemplo. E desligar o conector da tela não era possível sem tirar a bateria primeiro. E então as coisas pioraram.

De acordo com o iFixit, nem a coroa nem o botão lateral são facilmente substituídos - eles estão "no mesmo cabo que uma porta de teste que parece estar permanentemente presa à caixa", aparentemente. O resultado? "Isso significa que não há substituição de interruptores presos, pelo menos sem alguns danos colaterais". Menos do que ideal, isso.

Há alguns pontos positivos, no entanto. A equipe do iFixit aponta que o primeiro Relógio Apple foi uma bagunça terrível lá dentro, então há esperança de que os futuros Relógios Pixel melhorem a esse respeito. Há mais positivos em termos de acessibilidade do vidro traseiro também, com uma junta líquida segurando tudo com firmeza, mas também abrindo limpos quando necessário. Tudo de bom.

O resultado de tudo isso? Você não vai desmontar seu relógio Pixel para consertá-lo, mas provavelmente você já sabia disso de qualquer maneira. Mas não parece que muitas lojas de reparos também vão gostar de tentar fazer isso.

Escrito por Oliver Haslam.