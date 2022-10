Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Pixel Watch detectará quando você tomar um tombo e alertará os serviços de emergência, mas a empresa confirmou que não começará a fazer isso até os primeiros meses de 2023.

O Google confirmou a notícia através de um documento de apoio, dizendo que o recurso chegará "neste inverno (verão na Austrália)". Além disso, aqueles na Austrália e na Alemanha não terão suporte para a discagem automática de números de emergência, então você mesmo será deixado para fazer isso.

Dado que o inverno começa no final de dezembro, podemos supor que a detecção de outono estará ao vivo em 2023 - antes do final de março, se o calendário do Google estiver no ponto.

A detecção de outono é uma característica que já foi mostrada para salvar a vida dos proprietários do Apple Watch e sua adição ao novíssimo Google Pixel Watch com certeza se revelará igualmente vital. O wearable detectará uma queda difícil e alertará o usuário que pode chamar serviços de emergência para eles, se necessário. O mesmo recurso de emergência SOS também pode ser ativado manualmente pressionando a coroa cinco vezes rapidamente.

O Pixel Watch entra à venda em 13 de outubro e já está disponível para pré-encomenda. O preço começa em $379 / $349 / EUR379 com três cores disponíveis (preto mate, ouro e prata) e há um único tamanho de caixa de 41mm.

O relógio em si apresenta um mostrador redondo e o Google promete uma duração de bateria de algum lugar na região de 24 horas por carga. Isso não parece muito, então certifique-se de que seu relógio esteja carregado se você planeja tomar uma dura queda ao usá-lo.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.