Pixel Watch tem como objetivo oferecer o melhor do Google e o melhor do Fitbit

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Pixel Watch é agora oficial, com o Google revelando o dispositivo em seu evento Made by Google. O lançamento foi precedido por uma provocação no Google I/O 2022, seguida por muitas informações adicionais da empresa.

O Pixel Watch é um grande passo do Google. É a primeira incursão em relógios da linha Pixel do Google, que é impulsionada pela idéia que o Google o projetou e construiu. No entanto, a linha do tempo de objetos de uso com os quais o Google tem estado envolvido é bastante rica.

Em 2017, trabalhou com a LG para dar vida ao LG Watch Sport e ao LG Watch Style e, mais recentemente, fez par com a Samsung para o WearOS 3, que foi lançado no Samsung Galaxy Watch 4.

Talvez não seja surpresa que ainda haja alguma semelhança entre o Pixel Watch e o LG Watch Style, com o Google optando por um desenho redondo com uma coroa em um lado - não podemos deixar de sentir que o Pixel Watch parece uma evolução daquele dispositivo mais antigo.

O relógio Pixel usa vidro Gorila em 3D, projetado para ter um visual suave e sem costura, quase como uma pedrinha perfeita no pulso. O trabalho em metal é todo em aço inoxidável, enquanto as faixas têm um design de fixação inteligente, inspirado mais pelo Relógio Apple do que qualquer relógio convencional.

Isto permite que você deslize e prenda as faixas no lugar e haverá sete designs diferentes no lançamento - faixas ativas, couro, metal e tecidos. O relógio em si virá nas cores preto, prata ou ouro.

O relógio será carregado com sensores - GPS, freqüência cardíaca, ECG, acelerômetro e assim por diante - com o Google afirmando que isto será realmente preciso para o monitoramento da freqüência cardíaca durante todo o dia. Haverá também versões Wi-Fi e LTE, para que você possa estar sempre conectado.

Ele é alimentado pelo chip Exynos 9110 de 2018, enquanto o Google delineou que o co-processador Cortex M33 no system-on-chip tratará de coisas como funções de fitness para permitir uma longa vida útil sem drenar a bateria.

O Google diz que o Pixel Watch é uma expressão de estoque do WearOS 3.5, mas haverá uma gama de características que são exclusivas do Pixel Watch e não fazem parte do software central que você terá em outros dispositivos.

Isso permitirá muita personalização da face do relógio - com 18 famílias de faces únicas que você não encontrará em outro lugar - enquanto a grande novidade é que o Pixel Watch também integrará o Fitbit.

O Pixel Watch se torna efetivamente o principal dispositivo Fitbit, oferecendo uma integração perfeita na experiência Fitbit, ao mesmo tempo em que afirma ser o mais avançado dispositivo Fitbit.

Isso não só cobrirá a experiência esportiva, mas também integrará o rastreamento do sono, permitindo que você obtenha um relatório de "prontidão diária" um pouco como a bateria corporal da Garmin.

É claro que há uma integração perfeita com a experiência do Google para que você possa acessar coisas como navegação no Google Maps, Google Assistant, Google Wallet para pagamentos via NFC, acessar o Google Home, bem como uma gama completa de aplicativos Wear OS, como Spotify e Strava.

Você também será capaz de fazer e receber chamadas, com uma transferência sem problemas entre relógio e telefone.

Há também um extra divertido para os proprietários de telefones Pixel, com o Pixel Watch capaz de ser usado como um obturador de câmera remoto.

O Relógio Pixel do Google será lançado no Reino Unido, França, Alemanha, EUA, Canadá, Austrália, Japão e Taiwan.

Ele custará £339 para a versão Wi-Fi ou £379 para a versão LTE. Os pré-encomendas abrem imediatamente com maior disponibilidade a partir de 13 de outubro.

Escrito por Chris Hall.