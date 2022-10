Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Embora o último evento de apresentação de produtos do Google seja iminente, com os Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch a serem oficialmente lançados nesta quinta-feira, isso não significa que o rumor será silencioso nesse meio tempo. Na verdade, dois dos maiores vazamentos até agora só agora apareceram online - ambos relacionados ao Relógio.

O Pixel Watch não é exatamente um segredo - a própria empresa lançou vídeos teaser na preparação para sua estréia durante o Made by Google - mas duvidamos que ainda haja muito para mostrar durante o evento.

Steve Hemmerstoffer, também conhecido como @OnLeaks, postou uma pilha de imagens do primeiro dispositivo interno do Google Wear OS no SlashLeaks, mostrando praticamente todas as opções de cores e bandas.

Acabei de colocar minhas mãos em um monte de material promocional #Google #PixelWatch, mostrando todas as opções de cores e Bandas de Relógio pela primeira vez. Alguns detalhes revelados também...@Slashleaks https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0- Steve H.McFly (@OnLeaks) 1 de outubro de 2022

Eles são de supostos materiais de marketing e o leaker revelou alguns detalhes ao seu lado. O relógio será resistente à água até 50 metros, ele afirma, terá vidro Corning Gorilla Glass na frente, e terá sensores para monitoramento do sono, freqüência cardíaca e rastreamento de ECG. Ele também virá com seis meses de Fitbit Premium gratuito.

O Fitbit também é mencionado no segundo grande vazamento a ter surgido. O Twitter leaker @_snoopytech_ postou um suposto anúncio oficial para o dispositivo durante o fim de semana.

Revela alguns outros detalhes chave, incluindo uma opção de banda adicional que virá após o lançamento - uma de metal.

Você poderá receber chamadas em seu pulso, e as direções do mapa funcionarão independentemente de um telefone (na versão LTE, presumimos).

Descobriremos com certeza dentro de poucos dias.

Escrito por Rik Henderson.